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Aggressione a Modica: la frattura alla mandibola dopo una “spedizione punitiva” sfociata nel sangue

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MODICA, 24 Ottobre 2026 – Si arricchisce di dettagli inquietanti la vicenda che nella notte tra giovedì e venerdì ha portato al ferimento di un quarantenne modicano, ricoverato con la mandibola fratturata a seguito di un violento scontro. Secondo le prime indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, all’origine della vicenda ci sarebbe stata una vera e propria “spedizione punitiva” organizzata da un gruppo di giovanissimi, presumibilmente minorenni.

Il commando di giovani, giunto a bordo di diversi scooter, si sarebbe diretto in Contrada Catanzaro Pizzilli con un obiettivo ben preciso: rintracciare un residente di nazionalità marocchina. La colpa dell’uomo sarebbe stata quella di aver espresso commenti sull’incidente mortale avvenuto soltanto il giorno prima – tragedia in cui ha perso la vita un ragazzo di 16 anni –, attribuendo la responsabilità del sinistro proprio al minorenne coinvolto.

Un’ipotesi che avrebbe scatenato la reazione e la sete di vendetta del gruppo, decisi a farsi “giustizia” da soli.

Una volta giunti sul posto, i giovani avrebbero iniziato a urlare e a minacciare l’uomo per farlo uscire di casa. Le urla e il trambusto hanno attirato l’attenzione di due fratelli residenti nello stesso quartiere. Inizialmente intervenuti a distanza per placare gli animi e difendere il vicino, i due sono stati subito presi di mira con insulti e aggressioni verbali.

Quando i due germani sono scesi in strada per proteggere concretamente l’uomo, la situazione è degenerata: il gruppo di minorenni avrebbe risposto scagliando una fitta sassata contro di loro, per poi darsi alla fuga a tutta velocità sui motorini.

A quel punto, i due fratelli sono saliti a bordo della propria auto per inseguire i fuggiaschi. Dopo un breve tragitto, i giovani si sarebbero fermati e tra le due parti è scoppiata una violenta colluttazione fisica. Ad avere la peggio è stato il quarantenne, colpito duramente al volto al punto da riportare la frattura della mandibola.

Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i componenti del gruppo di giovanissimi coinvolti nel raid. La vittima, infatti, ha presentato querela presso il Commissariato di polizia.

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