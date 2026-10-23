Vittoria. Pelligra: “Bene le risorse, ma non si può parlare di risultato storico con tanti problemi irrisolti”

Vittoria, 23 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Vittoria, Biagio Pelligra, interviene in merito al post pubblicato dal sindaco Francesco Aiello, con cui l’amministrazione comunale ha salutato come un importante risultato l’ottenimento di risorse destinate al dragaggio del porto di Scoglitti e all’acquisizione degli ex cinema Barone e Garibaldi.

“Non intendo fare polemiche sterili né sminuire l’arrivo di finanziamenti che possono comunque rappresentare un beneficio per il territorio – dichiara Pelligra –. Prendiamo atto di questo risultato e riconosciamo l’importanza delle somme ottenute. Tuttavia, ritengo doveroso riportare la questione nella giusta dimensione, evitando di presentarla come una svolta storica per la città”.

Secondo il consigliere comunale, il caso del porto di Scoglitti merita una riflessione più approfondita. “La risposta arriva dopo cinque anni di amministrazione Aiello e riguarda un intervento che, pur necessario, ha un carattere essenzialmente tampone. Il dragaggio consentirà certamente di affrontare le criticità attuali, ma tutti sappiamo che il fenomeno dell’insabbiamento si ripresenta puntualmente e che una semplice mareggiata potrebbe riportare il porto nelle stesse condizioni. Non siamo dunque davanti a una soluzione definitiva, ma a un intervento temporaneo che arriva con notevole ritardo rispetto alle esigenze del comparto della marineria”.

Pelligra guarda poi alle priorità che, a suo avviso, l’amministrazione avrebbe dovuto perseguire con maggiore determinazione. “Per quanto riguarda l’acquisizione degli immobili, compresi gli ex cinema Barone e Garibaldi, si tratta certamente di operazioni che possono avere un valore culturale e urbanistico. Tuttavia, ci saremmo aspettati lo stesso impegno sul reperimento di risorse per affrontare i problemi che quotidianamente incidono sulla qualità della vita dei cittadini”.

Il consigliere punta il dito in particolare sulla crisi idrica e sulle condizioni della viabilità urbana. “Altri Comuni della provincia sono riusciti a intercettare importanti finanziamenti per il rifacimento delle reti idriche. Vittoria, invece, continua a fare i conti con disservizi che penalizzano famiglie e attività produttive. Ancora oggi numerosi cittadini soffrono per la mancanza d’acqua o per un servizio non adeguato. Questa avrebbe dovuto essere una delle priorità assolute dell’amministrazione”.

“Lo stesso discorso vale per le strade cittadine – aggiunge Pelligra –. Ogni giorno residenti e automobilisti si confrontano con un manto stradale deteriorato, buche e condizioni di scarsa sicurezza in molti quartieri. Sarebbe stato più opportuno concentrare sforzi e risorse su interventi strutturali capaci di migliorare concretamente la vita dei vittoriesi”.

“In conclusione – afferma il consigliere comunale – accogliamo positivamente qualsiasi finanziamento destinato alla città, ma riteniamo che le vere sfide di Vittoria restino altre. Prima di parlare di risultati storici, sarebbe necessario dare risposte definitive alle emergenze che i cittadini vivono ogni giorno: acqua, infrastrutture e viabilità. Sono queste le opere che i vittoriesi attendono da anni e sulle quali continueremo a chiedere attenzione e impegno”.

Salva