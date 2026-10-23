Via Tiralongo a Ragusa, Battaglia: “700mila euro per un’arteria strategica per allevatori, cittadini e viabilità”

Ragusa, 23 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Salvatore Battaglia esprime soddisfazione per il finanziamento regionale di 700mila euro destinato ai lavori di miglioramento della piattaforma stradale di via Vittorio Tiralongo, nel tratto compreso tra l’ospedale Giovanni Paolo II e la Strada provinciale 13. Un intervento ritenuto fondamentale per il territorio ragusano e per il sistema della mobilità rurale e urbana

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al deputato regionale Giorgio Assenza per l’impegno profuso e per avere contribuito in maniera determinante all’inserimento di queste somme nell’ambito delle variazioni di bilancio regionali – dichiara Battaglia –. Si tratta di una notizia molto importante per la città di Ragusa perché consente di avviare un intervento atteso da anni su una strada che svolge una funzione strategica per l’intero comprensorio”.

Il consigliere sottolinea come via Tiralongo rappresenti un collegamento essenziale tra diverse contrade agricole e zootecniche del territorio, consentendo agli operatori del settore di spostarsi senza attraversare il centro urbano.

“Questa arteria è particolarmente importante per gli allevatori e per le aziende agricole della zona. Grazie al suo potenziamento, i mezzi pesanti, i trattori e i veicoli al servizio delle attività produttive potranno raggiungere più facilmente le principali direttrici viarie evitando l’ingresso all’interno della città. Ciò significa maggiore sicurezza, minore congestione del traffico e una migliore organizzazione della mobilità”.

Battaglia evidenzia inoltre che il progetto non risponde soltanto alle esigenze del comparto agricolo, ma rappresenta un beneficio concreto anche per i cittadini.

“Via Tiralongo costituisce infatti un collegamento naturale tra l’area dell’ospedale Giovanni Paolo II e zone importanti del territorio comunale, comprese la strada dei Cento Pozzi, la Sp13 e l’area di contrada Pianetti Nunziata. Migliorare questa infrastruttura significa offrire ai cittadini percorsi più sicuri, più agevoli e più efficienti”.

Il progetto, predisposto dal Comune di Ragusa, prevede il miglioramento di circa due chilometri di strada, con interventi che comprendono l’allargamento della carreggiata, la sistemazione dei cigli stradali, la correzione di alcuni tratti caratterizzati da curve e pendenze critiche e la completa ripavimentazione del manto stradale. L’opera è considerata strategica anche per migliorare l’accessibilità all’ospedale e per rafforzare i collegamenti con la viabilità provinciale e con la Statale 115.

“Quando si investe in infrastrutture che migliorano la sicurezza, sostengono il mondo produttivo e rendono più efficiente la mobilità – conclude Battaglia – si compie una scelta che guarda al futuro del territorio. Per questo motivo accogliamo con grande favore questo finanziamento e ringraziamo ancora una volta l’onorevole Assenza per l’attenzione dimostrata nei confronti delle esigenze della nostra comunità”.

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