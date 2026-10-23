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Cronaca giudiziaria | Vittoria

Trovata una pistola modificata nell’auto a noleggio: diciannovenne assolto dopo sei mesi di carcere

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RAGUSA, 24 Ottobre 2026 – Era finito in manette lo scorso aprile durante un controllo di routine della Polizia di Stato, che aveva portato al ritrovamento di una pistola modificata all’interno dell’abitacolo dell’auto su cui viaggiava. Oggi, a sei mesi di distanza da quel fermo, la vicenda giudiziaria per un giovane marocchino di 19 anni si è conclusa con un’assoluzione piena di sollievo: il giudice ha stabilito che non vi è alcuna prova che l’arma fosse effettivamente nella sua disponibilità.

I fatti risalgono alla scorsa primavera. Il diciannovenne si trovava a bordo di un’auto a noleggio insieme ad altre persone quando la vettura è stata fermata dai poliziotti per un controllo nel territorio di Vittoria. Le perquisizioni nell’abitacolo avevano permesso di scovare l’arma da fuoco modificata, far scattare immediatamente i sigilli e far finire il giovane in carcere con l’accusa di detenzione abusiva di armi.

Nel corso del processo, celebrato con il rito abbreviato, la Procura della Repubblica aveva formulato una richiesta di condanna a due anni di reclusione.

Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha accolto la tesi difensiva, evidenziando come la presenza dell’arma all’interno di un veicolo occupato da più soggetti non fosse un elemento sufficiente ad attribuirne la titolarità o il possesso esclusivo al diciannovenne. Valutata la mancanza di elementi certi e inequivocabili, il giudice ha emesso una sentenza di assoluzione con formula dubitativa per non aver commesso il fatto.

A seguito della pronuncia di assoluzione, per il giovane si sono aperte immediatamente le porte del carcere. Tornato in libertà dopo mezzo anno di custodia cautelare, il 19enne attende ora i passi successivi: il suo legale sta, infatti, già predisponendo gli atti per la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, a ristoro dei sei mesi trascorsi ingiustamente dietro le sbarre.

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