Scoglitti, non si ferma all’alt e fugge per chilometri: arrestato 23enne dopo un inseguimento

SCOGLITTI, 23 Ottobre 2026 – Un inseguimento ad alta velocità a folle corsa per le strade del territorio si è concluso con l’arresto di un giovane. I Carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno tratto in arresto un 23enne di origini tunisine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, condotta quest’ultima disciplinata dalle recenti normative del Codice della Strada.

Salva