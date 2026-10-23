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Cronaca | News in primo piano | Scoglitti

Scoglitti, non si ferma all’alt e fugge per chilometri: arrestato 23enne dopo un inseguimento

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SCOGLITTI, 23 Ottobre 2026 – Un inseguimento ad alta velocità a folle corsa per le strade del territorio si è concluso con l’arresto di un giovane. I Carabinieri della Stazione di Scoglitti hanno tratto in arresto un 23enne di origini tunisine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, condotta quest’ultima disciplinata dalle recenti normative del Codice della Strada.

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