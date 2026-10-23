Scicli, maltrattamenti e violenze in famiglia: 46enne condannato dal Tribunale

RAGUSA, 23 Ottobre 2026 – Una scia di violenze fisiche e psicologiche, minacce e danneggiamenti che per anni hanno segnato la vita familiare, fino alle aggressioni durante la difficile fase della separazione. Per queste accuse, un uomo di 46 anni originario di Scicli è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ragusa a 3 anni e 5 mesi di reclusione.

La sentenza è stata emessa dal collegio penale presieduto da Francesco Paolo Pitarresi (a latere i giudici Gemma Occhipinti e Giovanni La Terra). L’imputato, difeso dall’avvocato Bartolo Iacono, è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, violenza privata e lesioni personali aggravate.

Nel corso del dibattimento è emerso un quadro drammatico di condotte aggressive fisiche, verbali e psicologiche protratte nel tempo a danno della moglie. In diverse occasioni, gli episodi si sarebbero consumati anche alla presenza del figlio minorenne della coppia.

La situazione è poi definitivamente precipitata nell’agosto del 2024, nel pieno della separazione coniugale, quando si sono registrati ulteriori episodi di percosse e danneggiamenti. L’intervento delle forze dell’ordine — giunte sul posto mentre la lite era ancora in corso — ha permesso di documentare i fatti, spingendo la donna a farsi medicare in pronto soccorso e a sporgere formale denuncia. A seguito dei primi accertamenti, per l’uomo erano scattati l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima.

Oltre alla pena detentiva, i giudici hanno disposto il pagamento delle spese processuali (comprese quelle sostenute dalle parti civili, assistite dall’avvocato Edoardo Cappello), l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e un risarcimento di 10.000 euro complessivi a favore delle parti civili.

Trattandosi di una pronuncia di primo grado, la difesa dell’imputato potrà proporre appello nei termini stabiliti dalla legge.

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