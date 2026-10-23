Ragusa. Prende il via questa sera, in via sperimentale, la Linea 6 Notte per il Centro

Ragusa, 23 ottobre 2026 – Il nuovo collegamento notturno si affianca alle corse serali già attive da e per Ragusa Ibla, ampliando la rete di trasporto urbano ormai disponibile anche nelle ore serali.

Il servizio sarà attivo al venerdì sera con una frequenza di passaggio ogni 45 minuti, coprendo la fascia oraria compresa tra le 20:30 e l’1:30. L’itinerario circolare è studiato per collegare i quartieri residenziali con il cuore di Ragusa Superiore, offrendo ai cittadini e in particolare ai più giovani un’alternativa sicura, pratica e sostenibile all’automobile privata per raggiungere i luoghi di ritrovo serali.

Di seguito l’elenco delle fermate:

1. Via Sergio Ramelli 18

2. Via Norvegia

3. Via E. Fieramosca 226

4. Via E. Fieramosca 168

5. Via E. Fieramosca 104

6. Via E. Fieramosca 88

7. Via Fanfulla da Lodi 30

8. Corso Vittorio Veneto 779

9. Via Archimede 343

10. Via del Plebiscito 32

11. Via Ugo La Malfa

12. Viale Europa 6

13. Piazza San Giovanni

14. Via G. Carducci

15. Via Archimede 343

“Con l’avvio di questa nuova linea notturna – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – compiamo un passo concreto per una Ragusa sempre più dinamica e vicina ai bisogni dei ragazzi e delle famiglie. Andiamo così a estendere le opportunità di fruizione del nostro Centro andando incontro a chi vuole raggiungerlo senza ricorrere alla propria auto, senza dover cercare parcheggio, e sostenendo al tempo stesso il tessuto economico delle attività commerciali ed enogastronomiche della zona.”

“La mobilità di Ragusa riteniamo sia ormai matura per dotarsi di servizi notturni, come avviene nelle principali città italiane – prosegue l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri -. La Linea 6 Notte nasce con un obiettivo strategico ben preciso: consentire a tutti, e in particolar modo ai giovani interessati ai Venerdì Liceali, di muoversi e raggiungere il centro storico in piena sicurezza. Al contempo, rappresenta una misura fondamentale per animare le nostre piazze e dare un supporto concreto agli esercizi commerciali del centro. Monitoreremo l’andamento di questa fase sperimentale pronti a consolidare il modello in base alla risposta dell’utenza. Nelle prossime settimane punteremo ad attivare nuove linee serali, creando connessioni con piazza Stazione, riferimento per le navette da e per Ibla, e con il terminal Scalo Merci”.

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