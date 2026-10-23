Ragusa. L’Aula consiliare concessa ad una associazione che ha legami con FdI. Hassen(M5s): “Nessun buon senso da chi l’ha deciso”

Ragusa, 23 ottobre 2026 – “Ci troviamo di fronte ad un escamotage di un’associazione di destra che non sembrerebbe avere alcun legame con partiti politici ma che in realtà è un’espressione del principale partito di governo. È il caso di Generazione Giovane, che ha avuto in concessione l’Aula consiliare del Comune di Ragusa per l’evento dal titolo “La cura della Repubblica”, patrocinato dal Comune di Ragusa. Generazione giovane è una rubrica a cura di Gioventù Nazionale, ovvero i giovani di Fratelli d’Italia”. La denuncia è della rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle di Ragusa, Najla Hassen che evidenzia come il patrocinio del Comune passi necessariamente dal sindaco, mentre l’autorizzazione all’uso della Sala consiliare sia ad appannaggio del Presidente del Consiglio comunale. “Inoltre, a moderare l’incontro saranno due referenti della stessa Gioventù Nazionale: non crediamo che si tratti di una casualità. Certamente nessun regolamento impedisce di concedere l’Aula consiliare ad una associazione di questo tipo, forse però il buon senso dovrebbe evitare di farlo. Nella storia di questa città, difatti, c’è sempre stato un certo pudore nel gestire la cosa pubblica. Pare proprio che questo pudore si sia perso con questa amministrazione che invece sta usando il proprio potere di maggioranza per la campagna elettorale che è già in atto. Peccato che chi rappresenta le Istituzioni, dovrebbe rispettare prima di chiunque altro in questa città”.

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