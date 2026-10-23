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Attualità

Questo fine settimana torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora

In compenso recupereremo 60 minuti di sonno
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Tempo di lettura: 2 minuti

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà in vigore l’ora solare. Alle 3:00 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2:00.
I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno regolati manualmente gli apparecchi analogici.
L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo.

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