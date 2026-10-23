Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà in vigore l’ora solare. Alle 3:00 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2:00.
I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno regolati manualmente gli apparecchi analogici.
L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo.
Questo fine settimana torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora
Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà in vigore l’ora solare. Alle 3:00 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2:00.
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