Questo fine settimana torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre tornerà in vigore l’ora solare. Alle 3:00 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando alle 2:00. I dispositivi digitali come smartphone, smartwatch, pc, tablet e console si aggiornano in maniera automatica, mentre vanno regolati manualmente gli apparecchi analogici. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.