Pozzallo. L’Enel si impegna a eseguire correttamente i lavori di adeguamento rete elettrica

Pozzallo, 23 ottobre 2026 – Su richiesta dell’Enel si è svolta una riunione a Palazzo di Città per discutere sugli

interventi di ammodernamento dell’impianto elettrico, sospesi in data 16 ottobre. Il Primo Cittadino aveva chiesto garanzie sulla corretta esecuzione dei lavori, compreso il ripristino definitivo del manto stradale nella sede degli scavi e soprattutto di non intervenire sulle strade già asfaltate.

Dopo un lungo e animato dibattito, l’Enel si è impegnata ad eseguire i lavori in modo corretto, trasmettendo una nota al Comune con date chiare e precise sulla conclusione e il ripristino del manto stradale provvisorio prima e successivamente con il ripristino del manto definitivo. L’Enel ha previsto grandi investimenti in città perché Pozzallo in questi anni è

cresciuta moltissimo e di conseguenza il consumo di energia elettrica non poteva più essere sostenuto dalla vecchia rete elettrica. Il Sindaco ha chiesto anche il ripristino dell’asfalto, ove possibile, sull’intera carreggiata interessata dai lavori. Nella giornata di oggi è stata revocata la nota e quindi si è autorizzata l’Enel alla ripresa dei lavori.

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