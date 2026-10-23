Porto di Scoglitti, Curciullo(PD) replica a Vinciguerra: “Prima hanno negato i 3 milioni, adesso vogliono intestarsi il risultato”

Vittoria, 23 ottobre 2026 – “Il consigliere Alfredo Vinciguerra ha perso un’ottima occasione per stare zitto. Prima Fratelli d’Italia e la maggioranza regionale hanno negato i 3 milioni di euro per il dragaggio del porto di Scoglitti, adesso pretendono persino di intestarsi il risultato ottenuto grazie all’iniziativa del Partito Democratico. Per fortuna, carta canta”.

Lo dichiara il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, replicando al video pubblicato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

Curciullo spiega: “Ricostruiamo i fatti. In Commissione Bilancio l’emendamento per destinare 3 milioni al dragaggio del porto di Scoglitti era stato bocciato, mentre venivano stanziati 5 milioni per il porto di Gela. Quando il PD denunciò questa disparità, da Fratelli d’Italia ci accusarono di fare demagogia, sostenendo che per Scoglitti mancassero i necessari presupposti progettuali e che il finanziamento avrebbe dovuto attendere la successiva Finanziaria. Adesso scopriamo che non era affatto necessario aspettare. I 3 milioni potevano essere stanziati e lo sono stati. È quindi evidente che non erano né la mancanza di risorse né un ostacolo progettuale insuperabile a impedire il finanziamento. La maggioranza fece una scelta politica precisa: finanziare Gela e lasciare fuori Scoglitti. Una scelta che, a nostro giudizio, ha penalizzato Vittoria e la sua marineria e contro la quale il Partito Democratico si è battuto fino a ottenere un risultato diverso”.

“C’è poi un fatto che Vinciguerra dimentica completamente – aggiunge il segretario di federazione – e cioè che l’emendamento che stanzia 3 milioni di euro ‘per i lavori di dragaggio del porto peschereccio e di diporto di Scoglitti’ è stato presentato dal nostro deputato regionale Nello Dipasquale. È agli atti e Vinciguerra può verificarlo personalmente”.

“Che la maggioranza alla fine abbia votato lo stanziamento ci fa piacere, soprattutto per i pescatori di Scoglitti – continua -, ma si dovrebbe avere almeno il buon gusto di riconoscere che bocciare quelle risorse è stato un errore. Invece oggi c’è chi tenta di rivendicare un risultato che inizialmente era stato osteggiato dalla propria parte politica”.

“Vinciguerra invita ad abbandonare le contrapposizioni e a lavorare insieme? Siamo d’accordo. Cominci lui, evitando di riscrivere ciò che è accaduto e di attribuire a Fratelli d’Italia la paternità di un emendamento del PD. Noi – conclude – non abbiamo bisogno di appropriarci del lavoro degli altri: ci basta rivendicare quello che abbiamo fatto, documenti alla mano”.

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