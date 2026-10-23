COMISO, 23 Ottobre 2026 – L’on. Fabio Mancuso, coordinatore Mpa-Grande Sicilia per la provincia di Ragusa, ha preso atto della proposta di nominare Claudio Calabrese responsabile Mpa di Comiso e tenuto conto del lavoro di Paolo Ferrara e della volontà di impegnarsi per il movimento manifestata dallo stesso Claudio Calabrese, ha proceduto alla nomina auspicando che il neo nominato rafforzi il movimento e promuova un proficuo confronto coi partiti e le forze sociali della città.
MPA-Grande Sicilia, Fabio Mancuso nomina Claudio Calabrese responsabile del movimento a Comiso
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