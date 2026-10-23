Modica, bufera sul doppio senso di marcia sotto casa dell’assessore: Guccione presenta 18 domande

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Un intervento di viabilità su appena cento metri di strada riaccende la bufera politica a Modica. Al centro della polemica sollevata dall’opposizione, la decisione di istituire un doppio senso di marcia in un tratto di via in cui sorge la nuova abitazione di un componente della Giunta comunale.

La vicenda, che vede in prima linea la consigliera comunale d’opposizione Neva Guccione, ha portato alla presentazione di una dettagliata interrogazione consiliare – firmata insieme ai colleghi Cristina Cecere e Giovanni Spadaro – indirizzata alla Sindaca, all’Assessore alla Polizia Locale, al Comandante della Polizia Locale e al Dirigente degli Affari Generali.

Stando a quanto ricostruito dall’opposizione, la nuova segnaletica verticale e la striscia di mezzeria sarebbero state realizzate prima della formale pubblicazione dell’ordinanza dirigenziale, spuntata solo a seguito delle segnalazioni della stampa locale.

«L’ordinanza arriva solo adesso, dopo che i cartelli erano già stati montati e dopo che per settimane chi passa da quella strada ha rischiato un incidente», dichiara l’avvocata Neva Guccione. «Le ordinanze si fanno prima per legge, servono a far sapere ai cittadini cosa cambia sotto casa loro. Qui i cittadini l’hanno scoperto dai cartelli, e l’amministrazione, a quanto pare, dai giornali.»

L’unica motivazione riportata nel provvedimento farebbe riferimento a una generica “richiesta dei residenti”. Per far luce sulla regolarità dell’iter, la consigliera ha già avanzato una formale richiesta di accesso agli atti per visionare la presunta istanza, completa di data, numero di protocollo e firme.

L’interrogazione deposita dai consiglieri Cecere, Guccione e Spadaro contiene 18 punti specifici per chiedere conto della legittimità, dei tempi e delle motivazioni che hanno portato al cambio di viabilità in quel preciso tratto di strada.

«Diciotto domande per cento metri di strada dicono già quanto sia poco chiara questa vicenda», incalza Guccione, ponendo poi la questione sul piano dell’opportunità politica. «Ad agosto la Sindaca ha presentato i nuovi assessori parlando di un rilancio dell’azione amministrativa basato su trasparenza e legalità. È questo il rilancio? Un Comune in dissesto finanziario che trova tempo e risorse per sistemare cento metri di strada sotto casa di un assessore?»

La consigliera d’opposizione conclude con un affondo diretto nei confronti del governo cittadino, chiedendo trasparenza immediata: «Chi governa dovrebbe dare l’esempio. Le regole valgono per tutti, tranne che per chi siede in Giunta. Se la richiesta dei residenti c’è ed è tutto in regola, basteranno poche righe per dimostrarlo. Se invece dovessero emergere altre anomalie, l’unico atto davvero necessario non sarebbe un’altra ordinanza, ma le dimissioni.»

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