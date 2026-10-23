Modica, bufera sul “doppio senso ad personam” in via San Giuliano Pulito: i 18 quesiti della consigliera Neva Guccione

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Oramai è un caso politico e amministrativo quello che ha al centro della polemica la recente modifica della viabilità in via San Giuliano Pulito a Modica, dove un tratto di appena 100 metri è stato trasformato da senso unico a doppio senso di marcia — una variazione che, secondo quanto denunciato dalla consigliera comunale Neva Guccione, ma anche dal Partito Democratico, porterebbe direttamente all’abitazione temporanea di un componente della Giunta.
La consigliera d’opposizione Neva Guccione ha presentato un’articolata interrogazione e richiesta di accesso agli atti contenente 18 precisi quesiti rivolti al Comandante della Polizia Locale e alla Sindaca. Sotto la lente della Guccione vi sono le tempistiche con cui è stata posizionata la segnaletica stradale e la successiva adozione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 499, pubblicata soltanto il 22 ottobre 2026, dopo che la vicenda era già emersa tramite il post sui social di un cittadino e ripreso sugli organi di stampa.
Di seguito i punti salienti e i 18 quesiti indirizzati ai vertici dell’amministrazione e della Polizia Locale:
Domande al Comandante della Polizia Locale:
1. Installazione e ordini: In che data sono stati installati cartelli, STOP e strisce? Da chi e su ordine di chi?
2. Squadre GeSCo: La squadra della GeSCo ha lavorato su ordine verbale? Chi lo ha dato?
3. Richieste dei residenti: Date, protocolli e firmatari delle «diverse richieste» dei residenti. Tra chi ha sollecitato l’intervento, anche in modo informale, ci sono componenti della Giunta?
4. Sopralluogo: Esiste il verbale del sopralluogo dell’8 ottobre? A quella data i cartelli erano già montati?
5. Indicazioni dell’Esecutivo: A quale indicazione dell’«esecutivo cittadino» si riferisce l’ordinanza? Chi l’ha comunicata, e come?
6. Tempistica dell’ordinanza: Perché l’ordinanza arriva il 22 ottobre, poche ore dopo la notizia, e non prima dei cartelli?
7. Segnaletica orizzontale: Perché l’ordinanza non parla dello STOP e delle strisce? Su quale atto si fondano?
8. Valutazione del rischio: È stata fatta una valutazione del rischio? E su quale base il Comune si dichiara «sollevato da responsabilità»?
(…oltre agli ulteriori approfondimenti procedurali e tecnici legati al Codice della Strada e alla sicurezza del tratto stradale interessato).
Domande alla Sindaca
1. Atti di Giunta: Esiste un atto della Giunta che ha indirizzato questo intervento?
2. Destinazione del tratto: È vero che il tratto modificato porta all’abitazione temporanea di un componente della Giunta?
3. Deleghe e partecipate: Chi detiene la delega sulle società partecipate, e quindi alla GeSCo? È la stessa persona?
4. Consapevolezza e solleciti: Sapeva della modifica prima che venisse eseguita? Qualcuno in Giunta ha sollecitato l’ordinanza dopo la notizia?
5. Rilevanza giuridica: È consapevole che la vicenda potrebbe già avere profili di rilevanza civile e penale?
6. Regolarizzazione postuma: Ritiene accettabile regolarizzare a posteriori un intervento già eseguito?
Modica, bufera sul “doppio senso ad personam” in via San Giuliano Pulito: i 18 quesiti della consigliera Neva Guccione
MODICA, 23 Ottobre 2026 – Oramai è un caso politico e amministrativo quello che ha al centro della polemica la recente modifica della viabilità in via San Giuliano Pulito a Modica, dove un tratto di appena 100 metri è stato trasformato da senso unico a doppio senso di marcia — una variazione che, secondo quanto denunciato dalla consigliera comunale Neva Guccione, ma anche dal Partito Democratico, porterebbe direttamente all’abitazione temporanea di un componente della Giunta.
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12 commenti su “Modica, bufera sul “doppio senso ad personam” in via San Giuliano Pulito: i 18 quesiti della consigliera Neva Guccione”
“Che figura di m….” (cit.).
Io mi andrei a nascondere
Consigliera a Modica tutte queste cose che lei chiede non servono perché chi si alza la mattina ed è convinto di comandare lo fa senza niente chiedere. La cosa che mi fa imbestialire è che un consigliere non eletto dal popolo, non autoctono e spuntato dal nulla possa arginare le leggi. Dimissioni subito.
Chissà perchè nessuno dice il nome di questo assessore. Non che m’interessa particolarmente, ma fa impressione che nonostante la concorrenza politica ci si tuffa dentro e molti ci sguazzano, poi il nome lo evitano come la peste. Fosse stato un cittadino comune a mettere un cartello avremmo avuto anche il DNA.
E poi dopotutto non si è sempre detto che c’è chi può e c’è chi non può? Bene, lui può!
Tutti a lamentarsi, ma questa è la vostra democrazia, chi ha il potere fa ciò che vuole, chi non ha il potere nulla.
Per lavorare, per un titolo di studio, andate a bussare la porta a chi sta al potere, adesso vi lamentate? Questa è la vostra amata democrazia, e che a quanto pare non è distante dalla dittatura.
Io so io, e voi non siete un ca…..o,!
Spinello anche lei può può sparare min.. e lo dimostra giornalmente . Sicuramente il signore in questione è un suo cliente perché nel caso non lo fosse stato lei senza ombra di dubbio lo avrebbe denigrato come fa con i vaccinati.
P. S. se legge i post di qualche giorno fa il nome in questione è menzionato da quasi tutti, una buona visita oculistica e una dallo psicologo e risolve buona parte dei problemi.
Ecco la sinistra che vuole raccimolare voti con il divieto .questa guccione che non sa neanche dov’è questa strada dove è messo il divieto ma andate a lavorare invece di rompere i c…. con queste fesserie ci sono ben altri problemi più seriii a modica di un divieto
@Marchese del Grillo, questa non è la democrazia, questo è l’estrema destra fascista al governo, in tutte le amministrazioni, compresa quella che oggi ha distrutto Modica e lo ha portato al dissesto ed ha creato queste aberrazioni portando un assessore a fare i ca…li propri su una via pubblica.
Gino, purtroppo sei troppo indietro per capire certe dinamiche, eppure è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo in Italia e nel Mondo, guardi la televisione, legga i giornali, guardi come si sta animando una guerra civile strisciante contro ciò che anche in Italia sta succedendo. Vedi le manifestazioni di piazza, le proteste continue su ogni campo, dai trasportatori, all’agricoltura, a tutti i livelli, guarda quello che succede.
Questa è la protesta per la mancanza di democrazia che è arrivata grazie a voi di destra, si lo so che sei anche grillino, lo so benissimo, lo hai evidenziato i ogni momento, ma sotto sotto sei contro la democrazia, e ora ti lamenti della tua destra al governo da perfetto (…) del villaggio. Arrisbighiti sceccu 😂
Roberto, ma guarda che la consigliera Guccione non è di sinistra, ma sei proprio disconnesso😂
Si leggono commenti aberranti, marchesi del grillo, roberti, spinelli andati a male, ma cosa avete mangiato da bambini: latte d’asina?
Nulla di nuovo, non capisco questo polverone.
Lo hanno sempre fatto tutti, parcheggiano ovunque, decidono loro chi lavorare e chi no, e mi pare che i cittadini bussano alle loro porte nonostante hanno affossato l’Europa intera.
Ormai non c’è nessuna speranza. Alla sinistra ormai non gli rimane che cavalcare queste cose per cercare di nascondere il proprio fallimento e cercare cosi di portare qualche voto. Con queste segnalazioni di abusi di potere che fanno tutti, trovano ignoranti che litigano tra loro anche nei commenti. Niente di nuovo, nel frattempo l’Europa crolla.
Piero .
Eccolo può dare sfogo ai suoi più bestiali istinti .
La destra estrema che gli garantisce libertà, stipendio , democrazia ,lui la incolpa che poi non è destra estrema, ma solamente destra, i partiti del fare , delle partite Iva, cioè di quelli che lavorano e creano il PIL.
Piero per te ci vorrebbe un bel paese comunista reale , un bel partito unico , un bel compagno presidente , una buona livella verso il basso per tutti ,
Godresti come un ghiro in letargo.
Ma goditi quello che la democrazia ti elargisce malgrado te .
Amo Modica, comunismo a parte, la destra che cita garantisce ora anche il controllo preventivo delle masse, probabilmente il divieto di manifestazione per ciò che è scomodo e, a breve, il controllo della corrispondenza privata se passa il chat control.
Intanto le p.iva sono alla frutta, anzi, ormai all’ammazzacaffe, grazie all’emorragia di soldi verso est e verso il medio oriente.
E voi vi sbranate per un qualcosa che nella scala dei valori attuale conta veramente poco.
Se a Roma fanno ciò che vogliono, cosa vuole che facciano gli altri?
Il problema fondamentale della vicenda non è tanto la prevaricazione presunta dell’assessore ma i modicani che permesso con il loro voto di far eleggere, seppur per scivolamento, l’attuale assessore che di cultura modicana non ha nulla.
Inoltre il problema è legato pure all’ormai decadimento civico e sociale imboccato dalla città e dal cattivo esempio che amministrazione e politica quotidianamente alimentano.
Ribadisco, se l’attuale assessore ha prevaricato la colpa non è solo sua ma di chi permette che queste scelleratezze accadano e dei concittadini che lo sostengono.
N.B.
Tal @Roberto levicci manu con la consigliera Guccione..ti surclassa per cultura, stile e sapienza.
Au revoir