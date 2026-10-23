Modica, bufera sul “doppio senso ad personam” in via San Giuliano Pulito: i 18 quesiti della consigliera Neva Guccione

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Oramai è un caso politico e amministrativo quello che ha al centro della polemica la recente modifica della viabilità in via San Giuliano Pulito a Modica, dove un tratto di appena 100 metri è stato trasformato da senso unico a doppio senso di marcia — una variazione che, secondo quanto denunciato dalla consigliera comunale Neva Guccione, ma anche dal Partito Democratico, porterebbe direttamente all’abitazione temporanea di un componente della Giunta.

La consigliera d’opposizione Neva Guccione ha presentato un’articolata interrogazione e richiesta di accesso agli atti contenente 18 precisi quesiti rivolti al Comandante della Polizia Locale e alla Sindaca. Sotto la lente della Guccione vi sono le tempistiche con cui è stata posizionata la segnaletica stradale e la successiva adozione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 499, pubblicata soltanto il 22 ottobre 2026, dopo che la vicenda era già emersa tramite il post sui social di un cittadino e ripreso sugli organi di stampa.

Di seguito i punti salienti e i 18 quesiti indirizzati ai vertici dell’amministrazione e della Polizia Locale:

Domande al Comandante della Polizia Locale:

1. Installazione e ordini: In che data sono stati installati cartelli, STOP e strisce? Da chi e su ordine di chi?

2. Squadre GeSCo: La squadra della GeSCo ha lavorato su ordine verbale? Chi lo ha dato?

3. Richieste dei residenti: Date, protocolli e firmatari delle «diverse richieste» dei residenti. Tra chi ha sollecitato l’intervento, anche in modo informale, ci sono componenti della Giunta?

4. Sopralluogo: Esiste il verbale del sopralluogo dell’8 ottobre? A quella data i cartelli erano già montati?

5. Indicazioni dell’Esecutivo: A quale indicazione dell’«esecutivo cittadino» si riferisce l’ordinanza? Chi l’ha comunicata, e come?

6. Tempistica dell’ordinanza: Perché l’ordinanza arriva il 22 ottobre, poche ore dopo la notizia, e non prima dei cartelli?

7. Segnaletica orizzontale: Perché l’ordinanza non parla dello STOP e delle strisce? Su quale atto si fondano?

8. Valutazione del rischio: È stata fatta una valutazione del rischio? E su quale base il Comune si dichiara «sollevato da responsabilità»?

(…oltre agli ulteriori approfondimenti procedurali e tecnici legati al Codice della Strada e alla sicurezza del tratto stradale interessato).

Domande alla Sindaca

1. Atti di Giunta: Esiste un atto della Giunta che ha indirizzato questo intervento?

2. Destinazione del tratto: È vero che il tratto modificato porta all’abitazione temporanea di un componente della Giunta?

3. Deleghe e partecipate: Chi detiene la delega sulle società partecipate, e quindi alla GeSCo? È la stessa persona?

4. Consapevolezza e solleciti: Sapeva della modifica prima che venisse eseguita? Qualcuno in Giunta ha sollecitato l’ordinanza dopo la notizia?

5. Rilevanza giuridica: È consapevole che la vicenda potrebbe già avere profili di rilevanza civile e penale?

6. Regolarizzazione postuma: Ritiene accettabile regolarizzare a posteriori un intervento già eseguito?

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