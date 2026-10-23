Manovra ARS, durissimo attacco del sindaco di Pozzallo: «150 milioni distribuiti con criteri clientelari»

POZZALLO, 23 Ottobre 2026 – Un attacco duro e senza mezzi termini contro l’ultima manovra finanziaria approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana. Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, interviene con una nota di fuoco nei confronti della maggioranza di governo regionale, accusata di aver gestito le risorse pubbliche secondo dinamiche squisitamente clientelari in vista delle prossime scadenze elettorali.

Al centro della contestazione ci sono circa 150 milioni di euro destinati dalla Regione a diversi Comuni e ad alcuni Enti Ecclesiastici. Secondo quanto denunciato dal primo cittadino, i fondi sarebbero stati distribuiti «senza un criterio oggettivo», andando a beneficiare prevalentemente gli enti e i territori riconducibili ai parlamentari della maggioranza di governo.

Una gestione delle risorse che viene definita come un vero e proprio “trionfo del cuffarismo”, volta a elargire «mance e mancette» a svizzera utilità elettorale. Un modus operandi che, secondo l’analisi di Ammatuna, rischia di compromettere la stessa equità della competizione democratica in vista delle elezioni del prossimo anno.

Nella nota si fa riferimento a un bilancio di legislatura giudicato «fallimentare», portato avanti da una coalizione che appare condizionata da vicende giudiziarie e dal timore del giudizio delle urne.

«Oggi più che mai è necessaria una svolta nella politica regionale, un cambio di passo, senza il quale la nostra splendida Sicilia è destinata al sottosviluppo», ha dichiarato perentoriamente il Sindaco Roberto Ammatuna.

Un appello accorato che rilancia il dibattito politico in provincia di Ragusa e a livello regionale sui criteri di ripartizione dei fondi pubblici e sul futuro dello sviluppo dell’isola.

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