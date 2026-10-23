Manovra ARS, Assenza(FdI): «Risorse concrete per i territori, basta demagogia. Dalle opposizioni polemiche pretestuose»

PALERMO, 23 ottobre 2026 – “Meno polemiche e più fatti: investire direttamente nei territori significa rispondere ai bisogni reali delle nostre comunità e costruire opportunità concrete di sviluppo. Tutto il resto è solo propaganda pretestuosa”. È quanto dichiara l’on. Giorgio Assenza, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, all’indomani dell’approvazione della manovra finanziaria regionale.

Un provvedimento imponente da 1,3 miliardi di euro che interviene in maniera organica sulle grandi emergenze e sulle priorità della Sicilia: 200 milioni di euro per la Super Zes a sostegno delle imprese, interventi per contrastare il caro-gasolio, risorse a tutela di marinerie e agricoltura, ma anche sostegni concreti a famiglie, sanità, occupazione, diritto alla casa e la gestione delle emergenze idriche e dei rifiuti.

“A fronte di una manovra di questo respiro – prosegue il capogruppo di FdI – assistiamo alla solita narrazione distorta delle opposizioni, che si concentrano unicamente sui 174,3 milioni destinati agli investimenti territoriali, bollandoli strumentalmente come “mance”. Chi parla così dimostra di non conoscere le esigenze dei cittadini: parliamo di fondi che vanno a finanziare opere pubbliche, strade più sicure, messa in sicurezza delle scuole, riqualificazione di spazi comunitari e tutela del nostro straordinario patrimonio artistico e culturale. Interventi attesi da anni che finalmente vedono la luce”.

Un’attenzione costante che trova conferma diretta nelle risorse intercettate per l’area iblea: “I finanziamenti ottenuti per la provincia di Ragusa ne sono una dimostrazione lampante – conclude l’on. Assenza –. Non ci facciamo distrarre dai toni strumentalmente polemici: continuiamo a lavorare per portare risultati tangibili a Ragusa e in tutta la Sicilia”.

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