Israele e Serbia alle urne. Netanyahu e Vučić davanti alla prova del voto

Domenica 25 ottobre la Serbia rinnoverà il Parlamento, mentre martedì 27 toccherà a Israele. Da una parte Aleksandar Vučić, protagonista della politica serba da quattordici anni; dall’altra Benjamin Netanyahu, il primo ministro più longevo della storia israeliana. In entrambi i Paesi le elezioni arrivano dopo anni di tensioni, ma con questioni molto diverse.

Israele, il voto dopo tre anni di guerre

Per Benjamin Netanyahu rappresenta il primo confronto elettorale nazionale dopo il massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023 e le successive guerre a Gaza, in Libano e contro l’Iran. Il premier rivendica la propria politica di sicurezza, mentre i suoi avversari chiedono conto delle responsabilità politiche e militari per il 7 ottobre, della gestione dei conflitti e delle divisioni interne al Paese. Il Likud resta uno dei principali partiti israeliani, ma la coalizione di Netanyahu comprende formazioni religiose e di estrema destra, come quelle di Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. Sul fronte opposto si collocano, tra gli altri, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman e Yair Golan. I sondaggi raccontano una situazione complessa. Secondo la media elaborata da Reuters sui dati disponibili al 20 ottobre, il Likud precede di circa due punti Yashar, il partito di Eisenkot. Nel conteggio dei seggi, tuttavia, le formazioni contrarie a Netanyahu raggiungerebbero complessivamente quota 62, contro i 54 del blocco a lui favorevole. Una maggioranza numerica che non coincide necessariamente con una maggioranza politica: i partiti contrari al premier hanno posizioni differenti e non tutti sono disposti a governare sottobraccio. Un’altra rilevazione, riportata da RaiNews il 19 ottobre, assegna invece 54 seggi al blocco ebraico contrario a Netanyahu, 49 ai suoi alleati, 13 ai partiti arabi e quattro a una formazione non allineata.Numeri differenti, ma una questione comune: la difficoltà di raggiungere i 61 seggi necessari per governare la Knesset, composta da 120 deputati. Le elezioni rimangono fissate per il 27 ottobre. È circolata anche l’ipotesi di un rinvio, ma non risultano conferme ufficiali di una modifica del calendario.

Serbia, gli studenti sfidano quattordici anni di potere

A Belgrado la partita è diversa. Dal 2012 il Partito Progressista Serbo, SNS, costituisce il centro del sistema politico costruito intorno ad Aleksandar Vučić. La contestazione ha preso forza dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, nel novembre 2024, costato la vita a sedici persone. La tragedia ha provocato manifestazioni contro la corruzione, la gestione delle opere pubbliche e il funzionamento delle istituzioni. Dalle proteste universitarie è nata la Lista Studentesca, che domenica si presenterà agli elettori come alternativa al sistema di potere dell’SNS. Qui, le rilevazioni demoscopiche sono particolarmente contraddittorie. Secondo Faktor Plus, considerato vicino al governo, la coalizione di Vučić raggiungerebbe il 48,6%, contro il 37,1% degli studenti. L’istituto indipendente NSPM attribuisce invece il 44,4% alla Lista Studentesca e il 41,7% alla coalizione governativa. Ancora più marcata la differenza nelle rilevazioni di CRTA, che assegnano agli studenti il 44,9% contro il 35,7% del blocco di Vučić. Anche BIRODI altro sondaggista che esagerando indica rispettivamente il 48,5% e il 38,6%. La media ponderata PolitPro, citata dall’ANSA, restituisce invece un vantaggio di circa 2,6 punti alla coalizione governativa. È una forbice molto ampia, che suggerisce molta, ma molta prudenza nell’interpretazione dei risultati. Un dato accomuna tuttavia le rilevazioni: l’affluenza potrebbe superare il 60%, un livello che la Serbia non registra da almeno vent’anni. Il voto sarà anche un test per la qualità della democrazia serba. Organizzazioni indipendenti e osservatori internazionali hanno denunciato negli anni squilibri nell’accesso ai mezzi d’informazione, pressioni sugli elettori e irregolarità nelle consultazioni precedenti. Il Centro polacco per gli studi orientali OSW ha evidenziato come il controllo delle istituzioni, la presenza capillare del Partito Progressita Serbo e il peso dei media favorevoli al governo rappresentino vantaggi strutturali per la coalizione uscente. La Lista Studentesca punta invece sulla mobilitazione popolare e sulla richiesta di maggiore trasparenza. Resta però meno definita la sua posizione su alcuni dossier internazionali, in particolare i rapporti con l’Unione europea, la Russia e il Kosovo.

In conclusione, Israele e Serbia tuttavia non sono realtà politiche sovrapponibili. In Israele il problema centrale potrebbe essere la formazione di una maggioranza parlamentare tra partiti profondamente divisi. In Serbia, oltre alla distribuzione dei seggi, bisognerà fare i conti con le condizioni nelle quali si svolgeranno le elezioni e il riconoscimento dei risultati. C’è tuttavia un elemento comune: in entrambi i Paesi il voto metterà alla prova non soltanto due leadership vecchio stampo, ma anche la capacità delle istituzioni di tradurre il risultato delle urne in un governo stabile. Se Il 25 e il 27 ottobre arriveranno i primi verdetti degli elettori per quelli politici sarà necessario attendere più a lungo.

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