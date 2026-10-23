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Investita al Polo Commerciale di Modica in settembre: Francesca Maci muore dopo un mese di agonia

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Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Non ce l’ha fatta Francesca Maci, la donna modicana di 81 anni rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale lo scorso 22 settembre. L’anziana è deceduta all’ospedale di Catania dopo un mese di agonia, lottando tra la vita e la morte a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

I fatti risalgono alla mattina del 22 settembre, quando l’ottantunenne stava camminando lungo la strada al Polo Commerciale di Modica, nei pressi del quartiere Treppiedi. La donna era stata travolta da una Fiat Panda.

Inizialmente assistita sul posto grazie all’intervento tempestivo di un soccorritore del 118 fuori servizio e di un infermiere della struttura modicana che le avevano prestato le prime cure, la donna era apparsa subito in condizioni critiche per via di diversi traumi e di un grave trauma cranico.

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, ne avevano disposto il trasferimento d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Catania per le cure specialistiche del caso. Nonostante i tentativi e i medici abbiano fatto il possibile per salvarla nel corso del lungo ricovero, il quadro clinico della donna è andato progressivamente peggiorando fino al definitivo decesso, sopraggiunto a un mese esatto dall’investimento.

Sull’incidente avevano svolto i rilievi di rito gli agenti della Polizia Locale di Modica, chiamati a gestire la viabilità nella zona e a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Alla luce del decesso della vittima, la posizione del conducente dell’autovettura è ora al vaglio degli inquirenti per l’ipotesi di omicidio stradale.

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1 commento su “Investita al Polo Commerciale di Modica in settembre: Francesca Maci muore dopo un mese di agonia”

  1. A.G.

    Questa la prima vittima di una circonvallazione progettata male e realizzata peggio.
    Nella conferenza stampa di presentazione, avevo fatto presente, la non tutela e salvaguardia dei pedoni.
    Gli attraversamenti pedonali a raso, in un asse viario di servizio al Polo Commerciale sono fuorilegge.

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