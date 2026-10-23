Il Distretto Lions 108 Yb Sicilia premiato all’Europa Forum di Karlsruh

Palermo, 23 ottobre 2026 – Il Distretto Lions 108 Yb Sicilia è stato premiato all’Europa Forum di Karlsruhe per aver raggiunto con 220 nuovi soci il 30% del proprio obiettivo di crescita associativa.

Un risultato che pone la Sicilia tra i Distretti più virtuosi in Europa e che è valso il plauso diretto del Presidente Internazionale Mark Lyon.

Il premio è stato ritirato nel corso dei lavori dell’Europa Forum, il più importante appuntamento annuale che riunisce i Lions del continente. “ Un grande merito va al Coordinatore GMT Maurizio Basta e al Coordinatore GET Valentino Amato ed ai loro referenti. Con impegno e capacità di fare squadra hanno guidato i club siciliani verso questo importante risultato”, ha dichiarato il Governatore del Distretto 108 Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema.

Un lavoro capillare che ha premiato la strategia di squadra e la capacità di trasmettere i valori del lionismo alle nuove generazioni.

“Questo riconoscimento appartiene a tutti i soci del Distretto Sicilia e ci spinge a proseguire con entusiasmo”, ha concluso il Governatore Buscema.

Il traguardo dei 220 nuovi ingressi non è solo un dato numerico, ma la testimonianza di una “vitalità associativa “ che continua a crescere, a servizio delle comunità siciliane.

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