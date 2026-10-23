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Politica | Scicli

Fratelli d’Italia cresce e si struttura a Scicli: nasce il gruppo in Consiglio comunale

Il coordinamento provinciale: «Il frutto di un lavoro intenso del gruppo politico, ora rafforzato dall'arrivo di nuovi consiglieri»
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SCICLI, 23 ottobre 2026 – Fratelli d’Italia cresce e si struttura a Scicli. Il coordinamento provinciale esprime soddisfazione per l’adesione al partito della presidente del Consiglio comunale, Desirè Ficili, e del consigliere Lorenzo Bonincontro, che consente la costituzione di un gruppo consiliare di FdI.

“Questo risultato è il frutto del lavoro intenso e costante svolto in questi mesi dal gruppo politico di Scicli, che ha saputo costruire un progetto credibile e attrattivo sul territorio. L’arrivo dei nuovi consiglieri comunali consolida la nostra presenza e rafforza la capacità di azione del partito”, si legge nella nota del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

“Diamo il benvenuto alla presidente del consiglio comunale Ficili e al consigliere Bonicontro. Fratelli d’Italia cresce e il partito avrà una rappresentanza propositiva in consiglio in grado di creare un ponte tra le istituzioni a vari livelli. L’obiettivo è dare risposte ai cittadini di Scicli”.

L’adesione è stata ufficializzata questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Busacca, alla presenza del coordinatore provinciale Giovanni Moscato, del commissario regionale Luca Sbardella, del senatore Salvo Sallemi e del deputato regionale Giorgio Assenza.

La presidente Ficili ha motivato la scelta con la necessità di affiancare all’esperienza civica un’appartenenza politica chiara, capace di creare collegamenti con i livelli decisionali regionali e nazionali. Ha inoltre evidenziato che il ruolo di presidente del Consiglio comunale continuerà a essere esercitato con equilibrio e a garanzia di tutti i consiglieri.

“Ho scelto di assumermi una responsabilità politica precisa, senza ambiguità – dice Ficili -. Credo che amministrare un territorio significhi anche sapere dove si vuole andare, con chi confrontarsi e attraverso quali strumenti affrontare i problemi. Tante questioni che riguardano Scicli, dalle infrastrutture ai servizi, dallo sviluppo economico alle opportunità per i giovani, non si risolvono soltanto dentro i confini comunali. Servono interlocutori, capacità di incidere nelle sedi decisionali e continuità nel lavoro. Altrimenti il rischio è quello di fermarsi alle dichiarazioni di principio”.

Nella scelta della presidente del Consiglio comunale assume rilievo anche il suo percorso personale, segnato dalla formazione cattolica e dall’impegno nel volontariato.

“Le mie radici sono nel mondo cattolico, nell’associazionismo e nel volontariato. È lì che ho imparato il valore del servizio, dell’ascolto e dell’attenzione verso chi vive una difficoltà. Porto questo patrimonio umano e culturale in Fratelli d’Italia, riconoscendomi in una sensibilità cattolica e popolare che pone al centro la persona, la famiglia, la libertà educativa, la solidarietà e la sussidiarietà. Sono valori che devono tradursi in decisioni concrete, non rimanere soltanto parole”.

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