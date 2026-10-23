Finta polizza auto online: scoperto il raggiro a Comiso, denunciata una 40enne trapanese

COMISO, 23 Ottobre 2026 – Un’altra truffa web sventata dagli agenti della Polizia di Stato, che continuano il contrasto ai raggiri online sempre più diffusi anche nel territorio ibleo. Gli investigatori del Commissariato di P.S. di Comiso hanno individuato e denunciato in stato di libertà una donna di quarant’anni, residente in provincia di Trapani, ritenuta responsabile dei reati di truffa aggravata e riciclaggio.

L’indagine è scattata a seguito della querela presentata da un cittadino residente a Comiso. In vista della scadenza dell’assicurazione della propria auto, l’uomo aveva cercato offerte convenienti sul web, compilando un form di preventivo online e lasciando il proprio recapito telefonico.

Di lì a poco è stato contattato da finti operatori assicurativi che, con fare persuasivo e professionale, lo hanno convinto a saldare la polizza pattuita tramite ricarica sulla loro carta PostePay.

Il raggiro è venuto alla luce poco dopo: i truffatori, non contenti dell’importo già intascato, hanno preteso un secondo pagamento accrescendo i costi con la scusa del “rilascio del contrassegno assicurativo”. A quel punto la vittima ha capito di essere caduta in una trappola e si è rivolta immediatamente alla Polizia.

I capillari accertamenti informatici e bancari condotti dagli agenti del Commissariato hanno permesso di risalire in breve tempo all’intestataria della carta prepagata ricaricata, la 40enne trapanese, che è stata deferita all’Autorità Giudiziaria (fatta salva la presunzione d’innocenza fino all’eventuale condanna definitiva).

In occasione dell’operazione, la Polizia di Stato torna a sensibilizzare i cittadini chiedendo la massima attenzione quando si acquistano coperture assicurative in rete: attenzione ai metodi di pagamento: le compagnie assicurative legittime non chiedono mai pagamenti tramite ricarica di carte prepagate (come PostePay) o trasferimenti di denaro non tracciabili.

Verificare la lista IVASS: prima di effettuare qualsiasi transazione, è fondamentale verificare che il sito internet o l’intermediario siano regolarmente iscritti negli elenchi ufficiali dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Diffidare da insistenze o prezzi troppo bassi: offerte fuori dal mercato o insistenti telefonate di “sollecito” devono sempre far scattare un campanello d’allarme.

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