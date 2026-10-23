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Dissesto in piazza Stazione ad Agrigento, l’Ordine dei Geologi: «Necessari monitoraggio continuo e approfondimenti geologici»

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Agrigento, 23 ottobre 2026 – L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e la Consulta provinciale di Agrigento seguono con attenzione l’evoluzione del dissesto nell’area di piazza Stazione, ad Agrigento, che ha determinato la chiusura al transito pedonale della salita Damareta, nel tratto compreso tra via Acrone e via Esseneto.
Gli elementi finora rilevati richiedono particolare attenzione. Le deformazioni lungo la scalinata, l’ampliamento di lesioni già monitorate e la presenza di un flusso idrico continuo nel sottosuolo delineano un quadro compatibile con un movimento in atto. Tra i possibili fattori innescanti, le infiltrazioni d’acqua, associate alle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni, possono aver contribuito all’attivazione di un processo evolutivo lento e persistente.
Dal punto di vista geologico, l’area ricade nell’ambito della formazione delle calcareniti e delle sabbie, caratterizzata da una porzione sommitale alterata e scarsamente compatta. Il grado di cementazione, generalmente variabile e localmente ridotto, si accompagna alla presenza di livelli sabbiosi e argillo-sabbiosi meno consolidati, che possono influenzare il comportamento dei terreni in presenza di acqua.
A ulteriore elemento di attenzione, nelle vicinanze dell’area interessata il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) individua un «Sito di Attenzione», identificato con il codice SA-067-1AG-003, associato alla probabile presenza di cavità sotterranee riconducibili agli ipogei presenti nell’area. La possibile interazione tra queste cavità, le caratteristiche dei terreni e le circolazioni idriche sotterranee rappresenta un fattore da approfondire per valutare le condizioni di stabilità e le potenziali ripercussioni sulle strutture urbane.
«Siamo di fronte a una situazione che richiede attenzione e un approccio rigoroso, fondato su dati e verifiche tecniche», sottolinea l’Ordine. «È necessario procedere con un’adeguata caratterizzazione geologica e geotecnica dell’area, accompagnata da un sistema di monitoraggio strumentale continuo, in grado di rilevare con precisione l’entità e la velocità degli eventuali movimenti. Solo attraverso un quadro conoscitivo completo sarà possibile orientare le decisioni e gli interventi sulla base di elementi oggettivi».
L’Ordine esprime apprezzamento per la tempestività con cui l’Amministrazione comunale e la Protezione civile, a livello comunale e regionale, hanno disposto la chiusura dell’area e avviato un tavolo tecnico per affrontare la situazione.
In questa fase, la prudenza rappresenta una scelta necessaria. La chiusura del passaggio costituisce una misura precauzionale, finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, e non deve essere interpretata, in assenza degli esiti delle verifiche tecniche, come una conferma di pericolo imminente.

«Agrigento presenta un contesto geologico complesso, nel quale la conoscenza del sottosuolo e la prevenzione assumono un ruolo fondamentale. È attraverso indagini appropriate, monitoraggio e collaborazione tra istituzioni e competenze tecniche che è possibile comprendere l’evoluzione del fenomeno e individuare le misure più adeguate».

Mariagiovanna Gradanti

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