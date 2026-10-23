Corpo Forestale, piano assunzioni in Sicilia, in arrivo firme e nuovi concorsi

Palermo, 23 Ottobre 2026 – A.A.A. forestale trovasi e cercasi. Ottime notizie sul fronte occupazionale per la tutela del territorio siciliano. Con l’approvazione del Rendiconto 2025, la Regione Siciliana ha ufficialmente sbloccato l’assunzione di 138 nuove risorse, tra cui spiccano 94 agenti del Corpo Forestale. L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come questo provvedimento rappresenti un passo decisivo per il potenziamento degli organici avviato dal governo Schifani, volto a garantire legalità ambientale e sicurezza.

Le lettere di convocazione sono già state spedite e la firma ufficiale dei contratti è fissata per il prossimo 28 ottobre 2026. I 94 nuovi agenti affiancheranno i 46 colleghi già entrati in servizio ad aprile, dando nuova linfa a un organico rimasto bloccato per troppi anni. Il piano di rafforzamento, tuttavia, non si ferma qui perché l’assessore Savarino ha già delineato la tabella di marcia per i prossimi mesi.

A gennaio 2027 entreranno infatti in servizio altri 94 agenti che completeranno il corso di addestramento a Rieti nel mese di dicembre. Successivamente, all’inizio del 2027, prenderà il via l’addestramento di ulteriori 112 risorse, come previsto dal Piano integrato di attività e organizzazione della Regione. Parallelamente all’incremento del personale, la Regione sta investendo nell’ammodernamento del parco mezzi antincendio e nel potenziamento della sala operativa unica per il coordinamento delle emergenze.

Il provvedimento include inoltre ulteriori inserimenti strategici per la macchina regionale, tra cui si contano 22 ispettori tecnici del lavoro, 10 archeologi e 12 assunzioni riservate ai figli di vittime di femminicidio. In prospettiva a lungo termine, la Regione Siciliana pianifica un totale di 3.641 ingressi complessivi nel triennio 2026-2028, con nuovi concorsi specifici per il comparto forestale che prevedono procedure per 60 commissari nel 2027 e per 70 ispettori nel 2028.

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