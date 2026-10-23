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Modica | Politica

Consegnati i lavori per il rifacimento della Chiesa di S. Domenico a Modica

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Modica, 23 ottobre 2026 – Sono stati consegnati oggi, alla presenza del Vicario Don Stefano Modica, del parroco Fra Emanuele, del geometra Giunta in rappresentanza della Sovrintendenza ai Beni Culturali, i lavori del cantiere per il restauro e la tutela lapidea della facciata della Chiesa di San Domenico a Modica. La consegna formale dei lavori segna l’avvio operativo dell’intervento che permetterà di restituire all’antico splendore uno dei monumenti simbolo della città. L’opera è stata resa possibile grazie al finanziamento di 175.000,00 euro ottenuto dall’On. Ignazio Abbate attraverso l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. “Vedere i fondi regionali trasformarsi in cantieri concreti è la testimonianza dell’impegno costante che stiamo portando avanti a Palermo per Modica e per tutto il territorio ibleo – dichiara l’On. Ignazio Abbate. La tutela e la valorizzazione dei nostri beni storici e monumentali rappresentano una risorsa imprescindibile, sia per la nostra identità sia per l’attrattività turistica. Con la consegna di questi lavori restituiamo dignità e decoro a un gioiello architettonico che ne aveva urgente bisogno”. Gli interventi si sommano al restauro della preziosa tela interna che a breve verrà presentata alla comunità. I lavori riguarderanno nello specifico la rimozione graffiti e pulizia specialistica; La pulizia localizzata e graduale delle superfici per rimuovere depositi, patine e alterazioni senza danneggiare il materiale lapideo di fondo; il consolidamento e ripristino delle superfici deteriorate ;revisione cromatica e velature; restauro degli elementi in legno con particolare riguardo al portone d’ingresso.

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