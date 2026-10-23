Conad Scherma Modica a Milano per il 6° Trofeo internazionale per non vedenti

Milano, 23 ottobre 2026 – Il 6° Trofeo Internazionale di scherma non vedenti “Città di Milano”, in programma sabato 24 ottobre all’Arena Giuriati del Politecnico di Milano, sarà un’edizione storica. La manifestazione organizzata dall’Accademia Scherma Milano in collaborazione con la Conad Scherma Modica e il supporto della Federazione Italiana Scherma, segna un importante passo avanti nel percorso di crescita della disciplina: l’evento sarà infatti supervisionato da rappresentanti della World Para Fencing, chiamati a valutarne le caratteristiche e le potenzialità in vista di un possibile riconoscimento ufficiale nell’ambito delle attività internazionali della scherma paralimpica. Un passaggio importante per una disciplina che punta a consolidare la propria presenza nel panorama sportivo mondiale e a guardare con ambizione al futuro. L’importanza della manifestazione è legata anche all’aumento della platea dei paesi partecipanti, compresi dei rappresentanti degli Stati Uniti, portando in pedana un totale di 58 atleti, di cui 34 uomini e 24 donne. Per la Conad Scherma Modica e per il Maestro Giancarlo Puglisi, referente e promotore iniziale del progetto, si tratta di un momento di particolare soddisfazione. Il percorso della scherma non vedenti prese avvio proprio sedici anni fa nella sala scherma della Contea di Modica, grazie a un’intuizione che, nel tempo, si è trasformata in un progetto sportivo capace di superare i confini locali e contribuire allo sviluppo internazionale della disciplina. La presenza di rappresentanti della World Para Fencing testimonia l’attenzione crescente verso questo movimento e rappresenta un’importante occasione per valorizzare il lavoro svolto negli anni da tecnici, atleti e società sportive impegnati nella promozione di una scherma sempre più accessibile e inclusiva. A rappresentare la Conad Scherma Modica a Milano, saranno presenti il Maestro Giancarlo Puglisi e lo schermitore Antonio Carnazza. L’iniziativa conta del patrocinio del Comune di Modica, in continuità con il legame storico della città con questa disciplina, che proprio a Modica vide disputarsi il primo torneo internazionale.

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