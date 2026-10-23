  • 24 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Ottobre 2026 -
Comiso | Politica

Claudio Calabrese proposto come commissario cittadino del MpA di Comiso

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Prosegue l’opera di riorganizzazione e radicamento del movimento MPA Grande Sicilia nella provincia di Ragusa. Nel corso di un recente incontro con i componenti del coordinamento cittadino di Comiso, si è discusso dei futuri assetti della leadership locale del partito.

All’incontro ha preso parte l’onorevole Fabio Mancuso, commissario provinciale del movimento autonomista. Durante il confronto, i componenti della sezione comisana hanno sottoposto all’attenzione dell’onorevole Mancuso la candidatura di Claudio Calabrese, stimata figura locale, come nuovo commissario comunale.

La proposta verrà ora valutata con la dovuta considerazione dai vertici del movimento, tenendo conto dell’«indefesso lavoro svolto finora da Paolo Ferrara» alla guida del coordinamento locale.

L’incontro di Comiso si è rivelato anche l’occasione per fare il punto sulla linea politica del partito a livello territoriale. Da parte dei presenti è emerso un forte richiamo ai valori della democrazia interna: l’auspicio formulato è che, nei Comuni di tutte le province siciliane, la scelta dei dirigenti locali avvenga attraverso l’elezione diretta da parte degli iscritti di MPA Grande Sicilia, valorizzando la partecipazione attiva e la volontà della base.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube