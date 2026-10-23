Claudio Calabrese proposto come commissario cittadino del MpA di Comiso

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Prosegue l’opera di riorganizzazione e radicamento del movimento MPA Grande Sicilia nella provincia di Ragusa. Nel corso di un recente incontro con i componenti del coordinamento cittadino di Comiso, si è discusso dei futuri assetti della leadership locale del partito.

All’incontro ha preso parte l’onorevole Fabio Mancuso, commissario provinciale del movimento autonomista. Durante il confronto, i componenti della sezione comisana hanno sottoposto all’attenzione dell’onorevole Mancuso la candidatura di Claudio Calabrese, stimata figura locale, come nuovo commissario comunale.

La proposta verrà ora valutata con la dovuta considerazione dai vertici del movimento, tenendo conto dell’«indefesso lavoro svolto finora da Paolo Ferrara» alla guida del coordinamento locale.

L’incontro di Comiso si è rivelato anche l’occasione per fare il punto sulla linea politica del partito a livello territoriale. Da parte dei presenti è emerso un forte richiamo ai valori della democrazia interna: l’auspicio formulato è che, nei Comuni di tutte le province siciliane, la scelta dei dirigenti locali avvenga attraverso l’elezione diretta da parte degli iscritti di MPA Grande Sicilia, valorizzando la partecipazione attiva e la volontà della base.

Salva