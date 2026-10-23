Cimitero Storico di Modica: dalla Regione, grazie all’emendamento dell’On. Abbate, 2 milioni di euro per la messa in sicurezza

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Un traguardo storico per la città di Modica e per centinaia di famiglie che da circa un decennio attendevano risposte concrete per la tutela della memoria dei propri cari. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento che stanzia 2 milioni di euro destinati agli interventi urgenti di salvaguardia e messa in sicurezza dei loculi e delle edicole funerarie sociali transennate e a rischio crollo all’interno del Cimitero Storico cittadino.

Il provvedimento riguarda in particolar modo i complessi funerari del Circolo Di Vittorio e del SS. Sacramento, restituendo dignità e sicurezza a un’area da tempo in condizioni precarie.

L’approvazione del finanziamento rappresenta il coronamento di una battaglia civile portata avanti per anni da centinaia di residenti e condotta con determinazione negli ultimi dodici mesi dal Comitato di Tutela per il Cimitero Storico di Modica.

Il Comitato ha espresso «profonda soddisfazione e sollievo morale» per un risultato che segna una svolta decisiva sia sul piano della sicurezza pubblica sia su quello del valore etico e affettivo della memoria cittadina.

«Questo finanziamento – sottolinea Piergiorgio Barone – è la vittoria della comunità di Modica e della politica quando sa fare squadra, al di là dei colori partitici. L’aver visto l’intera deputazione iblea unita su un obiettivo comune è stato un segnale rassicurante per tutti noi cittadini».

Il percorso politico che ha portato all’approvazione del fondo da 2 milioni ha visto il coinvolgimento corale di tutta la rappresentanza parlamentare della provincia di Ragusa a Palermo, a testimonianza di una trasversalità che ha superato gli steccati di partito per rispondere a un’emergenza territoriale.

Il Comitato ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i deputati regionali dell’area iblea: agli onorevoli Ignazio Abbate, primo firmatario e proponente della misura, per la determinazione nel portare l’istanza all’attenzione del Governo e del Parlamento Regionale, Giorgio Assenza, cofirmatario dell’emendamento, per il determinante sostegno, Nello Dipasquale e Stefania Campo, per aver presentato analoghi emendamenti e per aver sostenuto l’iniziativa con alto senso di responsabilità e solidarietà istituzionale.

Un ringraziamento è stato esteso anche a tutte le figure istituzionali che hanno contribuito a vario titolo al raggiungimento del risultato e che svolgeranno un ruolo chiave nella fase attuativa.

Le risorse stanziate permetteranno di avviare interventi urgenti di consolidamento strutturale. La gestione e il coordinamento delle opere saranno affidati alla Protezione Civile in sinergia con il Genio Civile, una scelta operativa pensata per garantire tempestività, perizia tecnica ed efficacia nelle procedure.

“Sebbene l’approvazione del finanziamento rappresenti un passaggio fondamentale, l’impegno sul campo non si ferma. Il Comitato di Tutela ha già confermato che monitorerà costantemente l’iter burocratico ed esecutivo, seguendo le successive fasi procedurali fino all’effettiva apertura dei cantieri e alla conclusione definitiva dei lavori di ripristino”.

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