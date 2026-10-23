Cimitero Storico di Modica: dalla Regione, grazie all’emendamento dell’On. Abbate, 2 milioni di euro per la messa in sicurezza

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Un traguardo storico per la città di Modica e per centinaia di famiglie che da circa un decennio attendevano risposte concrete per la tutela della memoria dei propri cari. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento che stanzia 2 milioni di euro destinati agli interventi urgenti di salvaguardia e messa in sicurezza dei loculi e delle edicole funerarie sociali transennate e a rischio crollo all’interno del Cimitero Storico cittadino.
Il provvedimento riguarda in particolar modo i complessi funerari del Circolo Di Vittorio e del SS. Sacramento, restituendo dignità e sicurezza a un’area da tempo in condizioni precarie.
L’approvazione del finanziamento rappresenta il coronamento di una battaglia civile portata avanti per anni da centinaia di residenti e condotta con determinazione negli ultimi dodici mesi dal Comitato di Tutela per il Cimitero Storico di Modica.
Il Comitato ha espresso «profonda soddisfazione e sollievo morale» per un risultato che segna una svolta decisiva sia sul piano della sicurezza pubblica sia su quello del valore etico e affettivo della memoria cittadina.
«Questo finanziamento – sottolinea Piergiorgio Barone – è la vittoria della comunità di Modica e della politica quando sa fare squadra, al di là dei colori partitici. L’aver visto l’intera deputazione iblea unita su un obiettivo comune è stato un segnale rassicurante per tutti noi cittadini».
Il percorso politico che ha portato all’approvazione del fondo da 2 milioni ha visto il coinvolgimento corale di tutta la rappresentanza parlamentare della provincia di Ragusa a Palermo, a testimonianza di una trasversalità che ha superato gli steccati di partito per rispondere a un’emergenza territoriale.
Il Comitato ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i deputati regionali dell’area iblea: agli onorevoli Ignazio Abbate, primo firmatario e proponente della misura, per la determinazione nel portare l’istanza all’attenzione del Governo e del Parlamento Regionale, Giorgio Assenza, cofirmatario dell’emendamento, per il determinante sostegno, Nello Dipasquale e Stefania Campo, per aver presentato analoghi emendamenti e per aver sostenuto l’iniziativa con alto senso di responsabilità e solidarietà istituzionale.
Un ringraziamento è stato esteso anche a tutte le figure istituzionali che hanno contribuito a vario titolo al raggiungimento del risultato e che svolgeranno un ruolo chiave nella fase attuativa.
Le risorse stanziate permetteranno di avviare interventi urgenti di consolidamento strutturale. La gestione e il coordinamento delle opere saranno affidati alla Protezione Civile in sinergia con il Genio Civile, una scelta operativa pensata per garantire tempestività, perizia tecnica ed efficacia nelle procedure.
“Sebbene l’approvazione del finanziamento rappresenti un passaggio fondamentale, l’impegno sul campo non si ferma. Il Comitato di Tutela ha già confermato che monitorerà costantemente l’iter burocratico ed esecutivo, seguendo le successive fasi procedurali fino all’effettiva apertura dei cantieri e alla conclusione definitiva dei lavori di ripristino”.
Cimitero Storico di Modica: dalla Regione, grazie all’emendamento dell’On. Abbate, 2 milioni di euro per la messa in sicurezza
MODICA, 23 Ottobre 2026 – Un traguardo storico per la città di Modica e per centinaia di famiglie che da circa un decennio attendevano risposte concrete per la tutela della memoria dei propri cari. L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato l’emendamento che stanzia 2 milioni di euro destinati agli interventi urgenti di salvaguardia e messa in sicurezza dei loculi e delle edicole funerarie sociali transennate e a rischio crollo all’interno del Cimitero Storico cittadino.
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14 commenti su “Cimitero Storico di Modica: dalla Regione, grazie all’emendamento dell’On. Abbate, 2 milioni di euro per la messa in sicurezza”
Riguarda solo le Colombaie Circolo di Vittorio (dei compagni) e SS Sacramento.
Perché ci sono morti di serie A e morti di serie B. Le elezioni si avvicinano. Attenzione alle promesse, non è detto che siano mantenute.
Ecco un esempio di Battaglia Civile condotta dal “Comitato Pro Cimitero di Modica “e da tantissimi Cittadini insieme a Rappresentanti Istituzionali Regionali che nei fatti hanno dimostrato di abbattere barriere e appartenenze politiche /partitiche a beneficio del bene comune. Ci sono voluti anni ma la VITTORIA è arrivata!Il COMITATO SARA’ VIGILE SULL’ITER FINALE CHE PORTERA’ ALLA SOLUZIONE DEFINITIVA DEL PROBLEMA IN TEMPO BREVI.
@BRANCALEONE
Vero ! ma perchè necessitano di interventi urgenti e Giuridicamente non esistono più! ……mentre per altre come per esempio I Loculi inaccessibili della “Carlo Papa” che sono 100 c’è un Presidente e un Consiglio di Amministrazione in carica che hanno l’obbligo di fare la Manutenzione cosa che ad oggi non hanno fatto nonostante l’Ordinanza di Diffida del Comune.
@ Meno Rosa, battaglia civile vale per tutte le Colombaie? non solo per le vostre? O sbaglio?
A me risulta che la politica vale pure per i morti, Ed anche per questo comitato, o sbaglio? Chiedo per curiosità. Vedremo se saranno promesse, e vedremo se vale solo per le vostre Colombaie, perché se sarà solo per le vostre Colombaie, allora non sarà una vittoria, ma l’ennesima sconfitta per i cittadini tutti.
Io azzardo un pronostico, varrà solo per le vostre Colombaie.
La cosa che nessuno dice è che è un finanziamento per la messa in sicurezza degli edifici, e non il completo ripristino.
Ma leggete prima di illudervi.
Per ripristinare tutti quei complessi servono molti più quattrini.
E poi, perchè finanziare con soldi pubblici. Le Tombe erano private, perchè mai dovrebbero essere ripristinare con i soldi anche di coloro che hanno i loro cari nella nuda terra e non hanno potuto permettersi costose tombe per i loro cari? Mi spiegate.
E’ giusto evitare pericoli e se ne faccia carico il pubblico ma per il resto, chi vuole restauri la tomba dei propri cari con i propri soldi oppure trovi un’altra soluzione.
A Modica esiste una realtà aberrante!
ho risposto a BRANCALEONE ma non vedo il mio commento!
Questo annuncio potrebbe far sperare in una risoluzione definitiva a questo degrado, purtuttavia si tratta solo di annuncio e non ci crederò fino a quando non sarà realizzata la messa in sicurezza. Mi spiace, ma negli anni sono state troppe le parole, le promesse e gli annunci propagandistici! Prima i fatti, poi semmai gli elogi.
Brancaleone, ai morti la politica non interessa come non interessa tutto il resto,, sono i vivi che credono di avere bisogno della politica, di questa politica.
@ Meno Rosa, grazie per la risposta, ma si era capito da tempo, e mi permetto di aggiungere che ci sono Colombaie in condizioni peggiori delle vostre, e non c’è nessun amministratore, quindi la cosa mi stupisce che per le vostre ci sono i finanziamenti e per le altre no.
Gli amministratori del circolo di Vittorio (dei compagni) dove stanno? Mi pare che qualcuno ci sia ancora, o sbaglio?!
@ Piero, personalmente avevo capito che non era per tutto il cimitero, e l’ho scritto, Quindi semmai È lei che deve leggere attentamente senza illudersi.
Giusto perché con soldi pubblici? Allora ci spieghi lei Piero perché Circolo di Vittorio e SS Sacramento possono usufruire dei finanziamenti pubblici, e le altre colombaie no.
Visto che lei capisce molto più di noi comuni cittadini ignoranti, ci spieghi la differenza.
Sarà la solita questione di amici degli amici e di raccomandazioni?
Credo di sì.
Quindi non è una vittoria, ma una sconfitta per i cittadini e per Modica.
E’ intollerabile che per alcuni ci siano i finanziamenti e per altri no.
Credo proprio che chi non puo’ portare un fiore ai propri cari si ricorderà a lungo di questo.
Ritengo che questa vittoria è giunta al traguardo, non solo per il comitato. ma soprattutto a seguito dell’incessante lavoro è pressione del promotore del comitato Prof. Pier Giorgio Barone e di cui ne dobbiamo essere grati, che nonostante il lungo silenzio dei politici sulla questione, ma grazie alle redazioni locali RTM, Il Domani Ibleo, il Corriere di Ragusa ed altri, e alle incessante comunicazioni stampa, a cui riconosco oggettivamente il merito, per una corretta costante ed imparziale informazione.
La solita storia all’italiana, alcuni di serie A , altri di serie B. A proposito, quelli del circolo di vittorio, sbaglio o sono di sinistra? No non sbaglio. Le loro battaglie sono sempre civili.
Altra dimostrazione. E chi amministrava ci sono ancora oggi.
@BRANCALEONE PERCHE’ CONTINUI AD USARE IL TERMINE “VOSTRE”? IO NON SONO PRESIDENTE DI ALCUNA ASSOCIAZIONE O CIRCOLO E TI PREGO DI CITARE A QUALI “ALTRI” TI RIFERISCI CHE NON ENTRANO IN QUESTI FINANZIAMENTI E CHE SONO INTERDETTI.TI HO DATO DELLE SPIEGAZIONI E SE NON VUOI CAPIRE NON POSSO FARCI NIETNE! IL COMITATO HA SOLLEVATO DA TEMPO IL GRAVE PROBLEMA E LE SCELTE SU DOVE INTERVENIRE SONO STATE FATTE DALLE ISTITUZIONI E NON DAL COMITATO.AL PIU’ PRESTO VERRA’ INDETTA UNA ASSEMBLEA PUBBLICA DOPO UNA PRIMA SVOLTASI ALLA DOMUS .S.PETRI APERTA COME SEMPRE A TUTTI E DOVE TU INSIEME A TANTI CITTADINI POTRAI INTERVENIRE PER AVERE TUTTE LE SPIEGAZIONI SU QUESTA PROBLEMATICA …MAGARI SENZA NIKNAME.TI ASPETTIAMO!
Meno Rosa,
Perchè grida? Non siamo mica sordi….
Tonino Spinelli Lei NO altri evidentemente SI .In ogni caso informo Tutti i Cittadini interessati e non che appena possibile il Comitato terrà una SECONDA ASSEBLEA CITTADINA per informare dettagliatamente sul lavoro di tutto il COMITATO e sullo stato delle cose.