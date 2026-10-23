Caso via San Giuliano Pulito: prima il cartello, poi l’ordinanza. Il PD attacca: «Le regole valgono per tutti»

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Prima la posa del cartello stradale e soltanto dieci giorni dopo l’emissione dell’ufficiale provvedimento amministrativo. È bufera a Modica sulla gestione della viabilità in via San Giuliano Pulito, dove la modifica al senso unico di marcia — in un tratto in cui abita un componente della Giunta comunale — ha sollevato un forte polverone politico e la ferma presa di posizione del Partito Democratico.

Con un’articolata nota congiunta, il segretario cittadino del PD Francesco Stornello e il consigliere comunale Giovanni Spadaro mettono sotto la lente d’ingrandimento le procedure seguite dal Comune, evidenziando come l’ordine naturale delle cose sia stato completamente ribaltato. Il Codice della strada impone infatti un iter ben preciso: prima si istruisce la pratica, poi si emette l’ordinanza e soltanto alla fine si installa la relativa segnaletica. In via San Giuliano Pulito, invece, il pannello integrativo “a 100 metri” collocato sotto il divieto di accesso all’incrocio con via Rocciola Scrofani era presente da oltre dieci giorni, mentre l’ordinanza dirigenziale numero 499 che ne stabilisce l’istituzione è stata firmata soltanto il 22 ottobre, a caso già ampiamente esploso sulle testate locali e sui social media.

Nel merito, i rappresentanti dem evidenziano diverse e sostanziali anomalie nell’atto amministrativo. Sebbene il documento afﬁrmi di mantenere invariata la disciplina preesistente, di fatto sposta l’inizio del divieto di cento metri, rendendo percorribile nei due sensi il tratto finale della strada: una modifica sostanziale che il testo evita di chiamare con il proprio nome. Inoltre, il provvedimento giustifica il cambiamento richiamando “diverse richieste” dei residenti senza però indicarne numero, data o protocollo, mentre diversi abitanti della zona dichiarano di non aver mai presentato alcuna istanza. Non mancano poi vizi formali e giuridici: viene inserita una clausola di esonero da responsabilità per eventuali danni che risulta priva di valore legale — dato che nessun ente può esonerarsi da sé dalla custodia delle proprie strade — e viene indicata, come riferimento per l’eventuale ricorso al TAR, una legge abrogata da ben sedici anni.

Di fronte a queste criticità, il consigliere Giovanni Spadaro ha annunciato la presentazione di un’interrogazione consiliare e di una contestuale richiesta di accesso agli atti per fare piena luce sulla vicenda. L’obiettivo è acquisire i verbali dei sopralluoghi, le ipotetiche istanze protocollate dei cittadini e chiarire chi abbia autorizzato la posa dei cartelli prima dell’adozione dell’atto, verificando se vi sia stato un interessamento diretto della parte politica.

Il Partito Democratico chiede quindi alla Sindaca di riferire apertamente in Consiglio comunale e invita il Comando di Polizia Locale a riesaminare l’ordinanza in autotutela per correggerne vizi ed errori. Per Stornello e Spadaro la questione supera i confini di un singolo tratto stradale e investe direttamente il metodo di governo della città, evidenziando la necessità di abbandonare la gestione della viabilità a colpi di singole ordinanze in favore di un Piano Urbano del Traffico aggiornato, equo e condiviso con la comunità.

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