Blitz antidroga a Comiso: blitz di Carabinieri, Cinofili e “Cacciatori”. Scatta una denuncia per spaccio

COMISO, 23 Ottobre 2026 – Movimenti sospetti, incontri veloci sull’uscio di casa e un continuo andirivieni di persone nel centro cittadino. Un’attività d’osservazione durata diversi giorni ha portato i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Vittoria a eseguire un mirato servizio antidroga in via Vittoria, a Comiso, conclusosi con una denuncia a piede libero e due segnalazioni alla Prefettura.

L’operazione è stata condotta con il supporto specialistico del Nucleo Cinofili di Nicolosi e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”.

Gli appostamenti in via Vittoria

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sul portone di un’abitazione dove si registrava una frequenza anomala di passaggi. Diversi individui approdavano sul posto, si avvicinavano all’ingresso per pochissimi secondi e si allontanavano rapidamente dopo scambi fulminei.

Decisi a riscontrare le ipotesi investigative, i Carabinieri sono entrati in azione bloccando uno dei visitatori subito dopo l’ennesimo contatto sospetto. Sottoposto a controllo, l’uomo — un 43enne — è stato trovato in possesso di una dose di hashish per modica quantità.

Accertata la cessione della sostanza, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’immobile per estendere le perquisizioni al domicilio del proprietario. All’interno è stato identificato un 37enne di origini tunisine che ha tentato invano di occultare una dose di crack.

Oltre allo stupefacente, l’ispezione dei locali ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

All’esito delle operazioni:

Il 37enne comisano (proprietario dell’abitazione) è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa per il reato di cessione di sostanze stupefacenti;

Gli altri due soggetti coinvolti nell’operazione sono stati segnalati alla Prefettura (U.T.G.) di Ragusa per il possesso di droga destinato all’uso personale.

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