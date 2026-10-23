Andrea Tripicchio è un nuovo giocatore del Modica Calcio

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Il Modica Calcio mette a segno un importante colpo di mercato per il proprio reparto offensivo. La società rossoblù ha infatti comunicato ufficialmente l’ingaggio di Andrea Tripicchio, attaccante classe 1996, che si unisce alla rosa a disposizione di mister Filippo Raciti per la stagione sportiva 2026/2027.

Nato a Cosenza il 10 gennaio 1996, Tripicchio è un attaccante mancino di grande duttilità tattica: sebbene il suo ruolo naturale sia quello di punta centrale, ha la capacità e la qualità per agire su entrambe le corsie esterne d’attacco. Calciatore dotato di eccellenti mezzi tecnici e di una solida esperienza, arriva a Modica pronto a mettere le sue caratteristiche al servizio dei compagni e dello staff tecnico.

Il percorso calcistico di Tripicchio affonda le radici nel settore giovanile del Crotone, club con il quale ha vissuto la soddisfazione dell’esordio in Serie B. Successivamente ha proseguito la sua maturazione tra i professionisti militando in Serie C con maglie blasonate come quelle di Reggina e Casertana. Negli anni seguenti è diventato un profilo di riferimento in Serie D, mettendosi particolarmente in luce con la Cittanovese e soprattutto con il Castrovillari, squadra con cui nella stagione 2021/2022 ha messo a segno ben 12 reti. Nel suo curriculum figurano inoltre tappe significative con Grosseto, Afragolese, San Marzano e Acireale, prima dell’ultima esperienza prima del suo arrivo in rossoblù con il Castrum Favara.

L’innesto di Tripicchio garantisce ulteriore qualità, profondità e senso del gol all’attacco del Modica. Il calciatore calabrese porta con sé una profonda conoscenza della categoria e un grande entusiasmo, determinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel cammino della squadra nel campionato di Serie D.

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