Aggressione nella notte in contrada Costanzo-Pizzilli: 40enne finisce in ospedale con la mandibola fratturata per aver difeso un vicino

MODICA, 23 Ottobre 2026 – Una notte di violenza e paura in contrada Catanzaro-Pizzilli, a Modica, dove un uomo di 40 anni è stato brutalmente aggredito intorno all’una. Il bilancio del raid è grave: la vittima ha riportato la frattura della mandibola e diversi traumi dovuti a un pestaggio.

Secondo quanto emerso, l’allarme è scattato nel cuore della notte. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al quarantenne, trovato in stato di sofferenza e con evidenti segni di percosse sul corpo. Viste le condizioni critiche, in particolare il forte trauma facciale, l’uomo è stato trasferito d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica.

Alla base dell’aggressione ci sarebbe un nobile quanto rischioso gesto altruistico. Stando al primo racconto fornito dalla vittima agli inquirenti, il quarantenne sarebbe intervenuto per difendere un vicino di casa, il quale sarebbe stato il vero bersaglio designato di una vera e propria spedizione punitiva. Un’azione di coraggio che si è purtroppo conclusa con il ferimento del difensore.

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. Gli investigatori hanno avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso, raccogliendo testimonianze e indizi utili per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, risalire al movente definitivo e dare un volto ai responsabili della violenta spedizione.

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