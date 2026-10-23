“Adelina” torna in mare. Liberata la tartaruga Caretta Caretta a Punta Secca

Santa Croce Camerina, 23 ottobre 2026 – Un esemplare di tartaruga marina della specie “caretta caretta” è stato liberato a Punta Secca, a Santa Croce Camerina.

Adelina era stata soccorsa in precedenza, nel mese di settembre, da personale militare della Direzione Marittima di Catania in occasione dei quotidiani controlli in mare, subito accortisi dell’esemplare in difficoltà.

Recuperata e curata dal C.Re.Ta.M (Centro di Referenza Nazionale sul benessere, monitoraggio, diagnostica delle malattie delle Tartarughe Marine e Centro Regionale di Recupero per le tartarughe marine) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Adelina è stata liberata nelle acque della nota località di Punta Secca.

Tale momento di grande emozione, tenutosi nell’ambito dell’evento “Mercato alla Voce” finalizzato ad esaltare la tradizione e la cultura marinara del territorio ibleo, si è svolto alla presenza del Comandante della Capitaneria di porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Amleto Piccinno, personale dell’Istituto Zooprofilattico, Autorità ed una rappresentanza di scuole del Comune di Santa Croce Camerina.

Il ritorno in mare di questa tartaruga caretta caretta rappresenta un momento di grande valore simbolico e un risultato concreto della sinergia tra istituzioni, comunità scientifica e operatori del settore marittimo.

La Guardia Costiera è quotidianamente impegnata non soltanto nella salvaguardia della vita umana in mare e nella sicurezza della navigazione, ma anche nella tutela dell’ambiente marino e della sua biodiversità.

La Capitaneria di porto di Pozzallo rinnova l’invito a tutti gli operatori del settore e ai cittadini a segnalare tempestivamente la presenza di specie marine in difficoltà, contribuendo così alla protezione di specie protette e alla conservazione del patrimonio naturale marino.

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