A Ragusa nasce un gruppo di aiuto per i genitori di ragazzi in ritiro sociale

Ragusa, 23 ottobre 2026 – Quando un figlio si chiude nella sua stanza e si allontana dal mondo, anche la famiglia rischia di sprofondare nell’isolamento. Per dare una risposta a questa solitudine nasce a Ragusa il primo gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) dedicato ai genitori di ragazzi in ritiro sociale. Il primo incontro si è svolto nei giorni scorsi a Ragusa e ha visto la partecipazione di diverse famiglie del territorio. Un fenomeno, quello del ritiro sociale, sempre più diffuso tra adolescenti e giovani adulti e ancora poco conosciuto. A facilitare il gruppo è stata la dottoressa Giovanna Cultrera, psicologa dell’Associazione Hikikomori Italia ETS, con la presenza di Sabina Cherin, responsabile nazionale dei Genitori di Hikikomori Italia, da anni impegnate sul fronte del sostegno alle famiglie. Essere in ritiro sociale non significa essere semplicemente timidi o introversi. Significa iniziare a disertare la scuola, tagliare i ponti con gli amici, rinunciare progressivamente a ogni relazione esterna fino a trascorrere mesi, a volte anni, isolati nella propria stanza. Dietro quel silenzio possono esserci ansia, paura del giudizio, sofferenza profonda, difficoltà relazionali che non vanno giudicate, ma ascoltate. E se il ragazzo si ritira, spesso anche mamma e papà si ritrovano soli, schiacciati dal senso di colpa e dalla difficoltà di parlarne anche con amici e parenti. Proprio per questo il gruppo AMA vuole essere un luogo protetto, senza ricette preconfezionate, dove potersi confrontare, raccontare la propria storia e sentirsi compresi da chi vive la stessa esperienza. La psicologa facilitatrice non ha il compito di dare soluzioni, ma di accompagnare il gruppo, favorire l’ascolto e mantenere uno spazio rispettoso e accogliente.

“ Il primo passo non è sempre trovare una soluzione. A volte è semplicemente trovare qualcuno con cui poter dire: non siamo soli”. È il messaggio più forte emerso dal primo incontro.

Parlare di ritiro sociale significa fare prevenzione, aumentare la consapevolezza nella comunità, superare pregiudizi e luoghi comuni. Significa imparare a guardare oltre una porta chiusa. A Ragusa questo spazio ora c’è. Un piccolo passo, ma fondamentale, per trasformare l’isolamento in possibilità di incontro. Per informazioni sul percorso e sui prossimi incontri è possibile scrivere a: sicilia@hikikomoriitalia.it

Salva