Pozzallo, la revoca della cittadinanza onoraria al gerarca Pennavaria spacca il Consiglio: la denuncia di Sinistra Italiana

POZZALLO, 22 Ottobre 2026 – Destano sconcerto e profonda inquietudine gli esiti della recente seduta del Consiglio comunale di Pozzallo, dove è fallita la proposta del sindaco per la revoca della cittadinanza onoraria a Filippo Pennavaria, gerarca fascista insignito del titolo nel 1926. Sinistra Italiana Pozzallo ha espresso una dura condanna di fronte a quello che ritiene un insulto alla memoria e alla verità storica, ricordando come Pennavaria sia stato mandante di efferati delitti contro lavoratori, sindacati e partiti antifascisti.

A far cadere la delibera sostenuta dall’ANPPIA sono stati i voti contrari e le astensioni dei consiglieri Celestri, Giampietro, Iozzia, Zocco Pisana e Sparacino — a fronte dei soli cinque voti favorevoli di U. Agosta, F. Ammatuna, Giannone, Ballatore e Sorace —, uniti alle assenze strategiche di altri sei componenti dell’aula. Per la forza di sinistra, gli astenuti e gli assenti hanno perso l’occasione di prendere le distanze dal fascismo, lasciando spazio a rigurgiti reazionari o cedendo al bieco opportunismo.

La vicenda fa esplodere anche un evidente cortocircuito politico nella maggioranza: i pezzi di centrodestra che sostengono il primo cittadino si sono rifiutati di seguirlo, ricompattandosi con la propria area di appartenenza. Sinistra Italiana incalza quindi il primo cittadino, chiedendosi come sia possibile per un sindaco di centrosinistra continuare ad amministrare con esponenti del centrodestra e vicini a forze politiche reazionarie. Con questo precedente, il timore ora è che si replichi lo stesso identico copione anche sulla futura cancellazione dell’onorificenza a Benito Mussolini.

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