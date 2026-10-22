MODICA, 22 Ottobre 2026 – Nessun sostegno sugli spalti per il Modica nella sfida di domenica 25 ottobre allo stadio “Marco Salmeri”. La SS Milazzo ha, infatti, reso noto che, su disposizione della Prefettura di Messina, è stato imposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ragusa.
Una decisione che blocca di fatto la trasferta dei tifosi rossoblù in terra mamertina. Per i sostenitori locali, invece, l’acquisto dei tagliandi per assistere al match sarà consentito unicamente previa identificazione degli acquirenti.
Niente trasferta a Milazzo per i tifosi del Modica: arriva il divieto della Prefettura
MODICA, 22 Ottobre 2026 – Nessun sostegno sugli spalti per il Modica nella sfida di domenica 25 ottobre allo stadio “Marco Salmeri”. La SS Milazzo ha, infatti, reso noto che, su disposizione della Prefettura di Messina, è stato imposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Ragusa.
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