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Vittoria, furto in abitazione: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

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VITTORIA, 21 Ottobre 2026 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione in concorso.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, a seguito della sentenza di condanna divenuta definitiva. L’uomo era finito al centro di un’indagine per un furto consumato all’interno di un’abitazione privata in collaborazione con altri soggetti.

I poliziotti, espletati gli accertamenti del caso e rintracciato il soggetto sul territorio, hanno provveduto a notificare l’ordine di esecuzione per la carcerazione.

Al termine delle formalità di rito presso gli uffici del Commissariato, l’arrestato è stato condotto dagli agenti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena comminata dall’Autorità Giudiziaria.

 

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