Quarant’anni di magia, fede e tradizione: il presepe vivente di Monterosso Almo celebra uno storico anniversario

Monterosso Almo, 21 ottobre 2026 – Quarant’anni di emozioni, di passione condivisa e di straordinario amore per il proprio territorio. Il Presepe Vivente di Monterosso Almo si prepara a vivere una delle edizioni più significative della sua lunga storia, tagliando il prestigioso traguardo della quarantesima edizione.

Un anniversario che non rappresenta soltanto una ricorrenza, ma il coronamento di un percorso che ha attraversato generazioni, trasformando una semplice intuizione in uno degli eventi più affascinanti e identitari della Sicilia. Quarant’anni durante i quali il Presepe Vivente è diventato un autentico patrimonio culturale, antropologico e religioso, capace di attrarre migliaia di visitatori e di raccontare, anno dopo anno, l’anima più autentica della comunità monterossana.

Per celebrare questo importante traguardo, l’Associazione Amici del Presepe ha scelto un tema che promette di conquistare il cuore dei visitatori: “Un Viaggio nel Tempo”.

Chi attraverserà le suggestive vie del centro storico sarà catapultato nella Sicilia della metà del Novecento, in un’atmosfera avvolgente e senza tempo dove ogni pietra, ogni vicolo e ogni scorcio torneranno a raccontare la vita quotidiana delle comunità di un tempo.

Le antiche botteghe prenderanno nuovamente vita. I maestri artigiani mostreranno dal vivo i mestieri della tradizione, tramandando gesti e conoscenze che rischiano di andare perduti. I visitatori potranno osservare gli antichi processi di lavorazione, respirare i profumi della cucina contadina, ascoltare i suoni di un borgo in fermento e lasciarsi coinvolgere in un’esperienza immersiva che va ben oltre la semplice rappresentazione della Natività. La rappresentazione si terrà nei seguenti giorni: 26 e 27 dicembre, 1, 3 e 6 gennaio 2027.

Sarà un viaggio tra memoria e identità, capace di riportare alla luce i valori della genuinità, della solidarietà e della condivisione che hanno caratterizzato la storia delle famiglie siciliane.

Particolarmente significativo sarà il tributo dedicato ai veri protagonisti di questa grande avventura: i volontari. Donne e uomini che, ieri come oggi, dedicano tempo, energie e passione alla realizzazione di un evento che continua a emozionare e a sorprendere. A loro è dedicato questo quarantesimo anniversario, nel segno della gratitudine per un impegno che negli anni ha consentito al Presepe Vivente di crescere, innovarsi e diventare un punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni natalizie dell’Isola.

“Quarant’anni di magia” non è soltanto uno slogan celebrativo. È il racconto di una comunità che ha saputo custodire le proprie radici, trasformando la tradizione in una potente occasione di valorizzazione culturale e promozione del territorio.

Monterosso Almo è pronta ancora una volta ad accendere la meraviglia. Il pubblico sarà chiamato a vivere un’esperienza unica, fatta di emozioni autentiche, scene di vita quotidiana fedelmente ricostruite e atmosfere che sembrano appartenere a un’altra epoca.

Un viaggio nella memoria collettiva, nella fede e nelle tradizioni popolari. Un viaggio che dura da quarant’anni e che continua, oggi più che mai, a incantare generazioni di visitatori. Perché il Presepe Vivente di Monterosso Almo non è soltanto un evento: è una storia d’amore tra una comunità e le proprie radici.

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