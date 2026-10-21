Mercato Serie D: Kayro Flores Heatley lascia il Modica Calcio e torna al Gela

MODICA, 21 Ottobre 2026 – Il Gela piazza un colpo in attacco e riabbraccia una vecchia conoscenza: Kayro Flores Heatley è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro, lasciando così il Modica. La società della Contea è alla ricerca di attaccanti (martedì ne ha provati due) e ciò significa che non è soddisfatta dell’attuale organico di rifinitori.

Il ritorno di Flores a Gela viene definito “particolarmente gradito e a lungo atteso dalla tifoseria gelese”, che ritrova il centravanti dopo la sua parentesi della passata stagione, in cui aveva messo a segno tre reti vestendo le maglie di Messina e Acireale.

Trovato l’accordo definitivo tra le parti, l’attaccante è pronto a mettersi immediatamente a disposizione del tecnico Pippo Romano. Già dalla giornata di domani Flores Heatley potrebbe aggregarsi ai nuovi compagni di squadra per sostenere i primi allenamenti con il gruppo.

L’obiettivo è quello di accelerare i tempi d’inserimento in vista del delicato ed importante impegno di campionato previsto per domenica, quando il Gela sarà impegnato nella sfida contro il Licata. Un rinforzo di peso per il reparto avanzato che punta a dare immediata incisività alla manovra offensiva della squadra.

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