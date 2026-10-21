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Lutto a Modica per la scomparsa di Nonna Carmela Mugnieco: aveva compiuto 104 anni

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MODICA, 21 ottobre 2026 – Una triste notizia affligge la comunità di Modica. Si è spenta Nonna Carmela Mugnieco, che proprio lo scorso mese di luglio  aveva festeggiato lo straordinario traguardo dei 104 anni (foto), circondata dall’immenso calore e dall’affetto di una famiglia numerosa e unita. In quella occasione, la giornata era stata interamente dedicata a lei. Le figlie Grazia e Lina avevano curato ogni dettaglio per regalarle un’ultima festa indimenticabile, trasformando la casa in un luogo di gioia, ricordi e commozione. Attorno a Nonna Carmela, vedova di Rosario Giunta, si erano stretti con profonda emozione nipoti e pronipoti, desiderosi di celebrare la sua incredibile longevità e di rendere omaggio a una vita custodita con grazia.

Nonna Carmela, con la sua nota saggezza e il suo sorriso contagioso, è stata fino all’ultimo il cuore pulsante della sua famiglia, godendosi con serenità ogni istante di quel momento di unione tra le diverse generazioni.

Con oltre un secolo di storia alle spalle, vissuto sempre con straordinaria forza, dignità e serenità, Nonna Carmela ha attraversato un’intera epoca fatta di profondi cambiamenti.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto non soltanto nei cuori dei suoi cari, ma nell’intera città di Modica, che la ricorda con profonda ammirazione e rispetto, stringendosi al dolore della famiglia Giunta-Mugnieco.

© Riproduzione riservata

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