L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Dodici sono i commi che lo compongono.

Il primo: “il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale”, ciò significa che il Presidente è una figura super partes, posta al di sopra dei partiti politici, delle maggioranze di governo e delle divisioni sociali e/o territoriali. Per “Capo dello Stato” s’intende la carica istituzionale più alta della Repubblica Italiana. Esso non detiene né il potere esecutivo (che spetta al Governo), né il potere legislativo (affidato al Parlamento), né tantomeno il potere giudiziario (conferito alla magistratura), ma svolge un ruolo di garanzia, equilibrio e coordinamento tra i poteri dello Stato. Altro punto da tenere in considerazione riguarda il ruolo di rappresentante dell’unità nazionale. Con ciò si intende che il Presidente non appartiene a una fazione politica ma incarna l’identità, la continuità e la coesione dell’intero Paese, rappresentando tutti i cittadini italiani senza distinzione di parti. Il Presidente della Repubblica difatti agisce come un “arbitro” imparziale.

“Può inviare messaggi alle Camere”. Il messaggio formale del Presidente al Parlamento, rappresenta il più solenne e libero potere di stimolo nei confronti dell’organo rappresentativo del corpo elettorale e titolare dei supremi poteri normativi e di indirizzo politico; ma dato che, di fronte a messaggi formali, la risposta parlamentare viene inevitabilmente ad esprimere un giudizio sulle valutazioni e sui suggerimenti del Presidente, spesso i Capi dello Stato hanno preferito utilizzare metodi informali di esternazione delle loro opinioni. Discorso diverso vale per il messaggio motivato con il quale il Presidente rinvia al Parlamento una legge esaminata in sede di promulgazione, chiedendo il suo riesame per presunti motivi di illegittimità costituzionale. In questo caso, disciplinato dall’art. 74 Cost., il messaggio rappresenta l’espressione di un eccezionale potere di veto presidenziale sulla volontà legislativa parlamentare.

Il terzo comma dell’articolo 87 statuisce: “indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione”. Il Presidente della Repubblica decreta ufficialmente la data in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La fissazione della prima riunione, segna l’inizio ufficiale della legislatura. Tale potere garantisce il passaggio ordinato e senza vuoti di potere dal “vecchio” al “nuovo” Parlamento.

“Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo”. Ai fini di un controllo preliminare di legittimità costituzionale, il Presidente autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo innanzi alle Camere. Tale attribuzione di origine monarchica, risulta di difficile collocazione sistematica. La ratio legis sarebbe quella di garantire un controllo di legittimità su quanto proposto dal Governo, ma attualmente ha scarso rilievo pratico.

Il quinto comma: “promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti”. La promulgazione rappresenta una importante forma di controllo preventivo che deve essere svolta dal Capo dello Stato entro un mese dalla approvazione parlamentare o nel termine minore fissato per motivi di urgenza dalle stesse Camere. Il Governo, inoltre, può adottare decreti legge e decreti legislativi, atti che hanno lo stesso valore di una legge ordinaria e che devono essere emanati (ossia firmati e resi ufficiali) dal Presidente della Repubblica. Stesso discorso vale per i regolamenti, atti normativi di rango secondario, che spiegano come applicare una legge o come organizzare il funzionamento di una pubblica amministrazione.

Il sesto comma stabilisce: “indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione”, è un potere presidenziale convocare ufficialmente i cittadini alle urne per esprimere il proprio parere su una determinata questione (è il principale istituto di democrazia diretta), qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla Carta Costituzionale.

“Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato”. La nomina di cui parla il settimo comma dell’articolo esaminato, avviene su proposta del Ministro competente, previa deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri. Il Presidente, in questo caso, si limita ad un controllo di legittimità.

L’ottavo comma dell’art. 87 Cost. prevede: “accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere”. Il Capo dello Stato, non appena uno Stato estero decide di inviare un proprio agente diplomatico in un altro Paese, alla fine di un complesso procedimento, consente al soggetto di ottenere lo status di agente diplomatico. Per ciò che concerne la ratifica dei trattati internazionali, invece, il Presidente ha il potere di approvare in via definitiva gli accordi stipulati tra l’Italia e gli Stati esteri.

“Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”. Secondo il nono comma dell’ottantasettesimo articolo dello “Statuto”, il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), assicurando che le stesse rimangano fedeli ai principi costituzionali e non si sottomettano a interessi di parte. Inoltre, presiede il Consiglio supremo di difesa, un organo che si occupa delle problematiche riguardanti la sicurezza e la difesa nazionale. Per ciò che riguarda l’ultima parte del comma in esame, il Presidente non ha il potere di decidere se entrare o meno in guerra; tale decisione spetta al Parlamento. Il Capo dello Stato, interviene in un momento successivo, formalizzando e rendendo esecutiva la decisione presa dall’organo legislativo.

Il nono capoverso sancisce: “presiede il Consiglio superiore della magistratura”. Il ruolo presidenziale attribuito al Capo dello Stato in ordine al potere giudiziario, serve per garantire l’equilibrio istituzionale ed il distacco dagli altri poteri (esecutivo e legislativo). Il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M) è l’organo di autogoverno della magistratura e si occupa della carriera e dello status dei giudici (assunzioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.).

“Può concedere grazia e commutare le pene”. Viene stabilito, all’undicesimo comma, che il Presidente può concedere la grazia ad un condannato. La grazia è un istituto giuridico che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge. A differenza di amnistia ed indulto, che si applicano ad una determinata categoria di illeciti penali e di condannati, la grazia, invece, si riferisce al singolo soggetto che si trovi in condizioni eccezionali. Il Presidente può anche commutare le pene, cioè trasformare una pena in un’altra specie di pena meno grave o meno afflittiva.

Dodicesimo ed ultimo comma: “conferisce le onorificenze della Repubblica”, il Presidente della Repubblica ha il potere di assegnare titoli e medaglie ai cittadini che si sono distinti per meriti eccezionali verso la comunità nazionale.

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