Le storiche dimore barocche di Montalbano a Scicli e Ragusa sono ufficialmente in vendita

21 Ottobre 2026 – Il fascino irresistibile del Commissario Montalbano non risiede solo nelle intricate indagini nate dalla penna di Andrea Camilleri, ma anche negli scorci straordinari di una Sicilia baciata dal sole e intrisa di storia. Quella Vigàta televisiva, che per anni ha fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo, prende vita tra i vicoli in pietra e le facciate dorate della Val di Noto.

Oggi quel sogno ad occhi aperti può diventare realtà in quanto le splendide residenze cinematografiche di Scicli e Ragusa sono entrate ufficialmente nel prestigioso portfolio di Italy Sotheby’s International Realty. Per comprendere la magia di queste proprietà bisogna guardarsi intorno. Ci troviamo nel cuore pulsante della Sicilia sud-orientale, una terra dove il tempo sembra essersi fermato. Ragusa Ibla e Scicli, entrambe Patrimonio dell’Umanità UNESCO, sono il risultato di una rinascita miracolosa dopo il devastante terremoto del 1693.

Architetti e maestri scalpellini dell’epoca trasformarono la pietra calcarea locale in un trionfo di curve, mascheroni grotteschi, balconi sinuosi e chiese monumentali che cambiano colore a seconda della luce del giorno, sfumando dal bianco candido all’oro caldo del tramonto. È questo teatro a cielo aperto che ha prestato la sua bellezza alla serie TV e che continua a incantare i visitatori da ogni parte del mondo.

La prima dimora in vendita si trova a Scicli, adagiata in via Arco Castro, proprio di fronte al maestoso Municipio in stile neobarocco. Ogni appassionato riconoscerà immediatamente questa location poiché la facciata esterna è l’inconfondibile Commissariato di Vigàta, teatro dei briefing di Montalbano e delle strampalate accoglienze di Catarella.

L’immobile è una proprietà indipendente di circa 300 metri quadrati distribuita su tre livelli. Gli interni offrono spazi ampi e inondati di luce naturale, con tre camere da letto e tre bagni. Il vero punto di forza della struttura è un terrazzo esclusivo che offre una vista panoramica mozzafiato sui tetti di Scicli, sulle sue spettacolari architetture barocche e sui canyon rocciosi che abbracciano la città. L’agenzia ha deciso di proporre questo pezzo di storia sul mercato al prezzo di 500.000 euro.

Spostandosi verso Ragusa si incontra la seconda proprietà, un gioiello immobiliare che ha rubato la scena nel celebre episodio intitolato Amore. In questo caso si tratta di un sontuoso palazzo nobiliare di fine Ottocento situato in via Felicia Schininà.

La proprietà vanta una superficie monumentale di 954 metri quadrati disposta su più livelli. Il palazzo custodisce intatta l’autentica anima aristocratica siciliana ed è arricchito da splendidi soffitti affrescati, pavimenti storici, decorazioni d’epoca e suggestivi cortili interni che garantiscono una perfetta riservatezza. Questa vera e propria macchina del tempo immobiliare viene proposta a un costo di 790.000 euro.

Comprare una di queste case non significa semplicemente acquistare un immobile di lusso, ma appropriarsi di un pezzo di storia della televisione e soprattutto diventare custodi di quell’inimitabile stile di vita siciliano fatto di luce, pietra e bellezza eterna.

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