Esce dal carcere e torna subito a colpire: 58enne arrestato in flagranza a Giarratana

GIARRATANA, 21 Ottobre 2026 – Era uscito dal carcere soltanto da pochi giorni, ma è finito nuovamente in manette con l’accusa di estorsione. I Carabinieri della Stazione di Giarratana hanno arrestato in flagranza di reato un 58enne italiano, volto già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti contro il patrimonio e la persona.

L’uomo aveva intercettato casualmente un concittadino per le vie del paese e, ricorrendo a minacce, gli aveva preteso una somma di denaro. La vittima ha finto di accondiscendere alla richiesta, concordando un appuntamento per la consegna dei contanti. A quel punto sono entrati in azione i militari dell’Arma: appostati sul luogo dell’incontro, i Carabinieri hanno assistito allo scambio del denaro prima di bloccare l’estorsore e far scattare le manette.

Al termine delle formalità di rito, il 58enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione ha restituito serenità alla comunità del piccolo centro ibleo, dove l’uomo si era già reso protagonista in passato di diversi episodi che ne avevano determinato l’arresto e la detenzione. Il grado di responsabilità dell’indagato dovrà ora essere vagliato nelle opportune sedi giurisdizionali, come previsto dalla legge.

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