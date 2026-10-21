Donnalucata capitale della vela giovanile: spettacolo e grandi risultati nella regata Ilca organizzata dal Circolo Velico Kaucana

Scicli, 21 ottobre 2026 – Si è conclusa con successo nelle acque di Donnalucata la regata dedicata alle classi Ilca 4 e Ilca 6, organizzata dal Circolo velico Kaucana sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, richiamando alcuni tra i più promettenti talenti della vela siciliana.

Nel corso delle due giornate sono state disputate complessivamente sei prove, favorite da condizioni meteo-marine pressoché perfette. Gli atleti hanno infatti potuto gareggiare con vento di ponente intorno ai 15 nodi e mare poco mosso, uno scenario ideale che ha consentito il regolare svolgimento del programma e ha garantito grande spettacolo in acqua.

L’appuntamento ha assunto anche un importante valore formativo. Per numerosi giovani velisti si è trattato infatti della prima esperienza agonistica nella nuova classe di appartenenza: molti atleti provenienti dagli Optimist hanno debuttato nell’Ilca 4, mentre altri hanno affrontato per la prima volta le regate nella categoria Ilca 6 dopo il passaggio dall’Ilca 4.

Tra i protagonisti assoluti della manifestazione spicca il nome di Filippo Noto della Società Canottieri Marsala. Il giovane velista, fresco campione italiano Ilca 4 dopo il titolo conquistato ai campionati giovanili in singolo disputati a inizio settembre a Marina di Ravenna, ha confermato il suo straordinario stato di forma dominando la competizione. Noto ha infatti ottenuto cinque vittorie nelle sei prove disputate, aggiudicandosi nettamente la classifica overall della categoria Ilca 4.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali. Presenti il rappresentante del Libero consorzio comunale di Ragusa Giuseppe Dimartino, il sindaco di Scicli Mario Marino, il consigliere nazionale Fiv Ivan Branciamore, il presidente del comitato di Regata Sergio Petrina e i rappresentanti dei partner Ricca It e Samot Ragusa onlus, che hanno voluto testimoniare la vicinanza al movimento velico giovanile e alle attività sportive del territorio.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Circolo Nautico e Velico di Donnalucata, che ha garantito un prezioso supporto tecnico e logistico sia a terra che in mare, contribuendo alla perfetta riuscita della manifestazione.

Da segnalare inoltre la presenza di un folto gruppo di fotoamatori che ha seguito le regate realizzando immagini particolarmente suggestive. Gli scatti sono stati messi a disposizione del Circolo organizzatore e saranno utilizzati nelle future attività di comunicazione e promozione della società velica.

Classifica Ilca 4

Filippo Noto (Società Canottieri Marsala)

Marta Tarantino (Club Canottieri Roggero di Lauria, Palermo)

Rebecca Anna Taibbi (Circolo della Vela Sicilia, Palermo)

Prima classificata femminile: Marta Tarantino

Primo classificato maschile Under 16: Filippo Noto

Prima classificata femminile Under 16: Marta Tarantino

Classifica Ilca 6

Paolo Salvo (Circolo Velico Kaucana)

Pietro Passariello (Circolo della Vela Sicilia, Palermo)

Giorgia Tumbarello (Società Canottieri Marsala)

Prima classificata femminile: Giorgia Tumbarello

Primo classificato Under 17: Claudio Gambino (Circolo della Vela Sicilia)

Primo classificato Under 19: Paolo Salvo (Circolo Velico Kaucana)

Master Overall: Antonio Liotta (Circolo Tennis e Vela Messina)

La manifestazione ha confermato ancora una volta il ruolo del litorale sciclitano come punto di riferimento per la vela giovanile siciliana, offrendo ai partecipanti un’importante occasione di crescita sportiva e confronto agonistico in un contesto organizzativo di alto livello.

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