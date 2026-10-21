Caso Pennavaria a Pozzallo, Sigona: “Processo al passato esercizio ozioso, Ragusa è capoluogo grazie a lui”.

POZZALLO, 21 Ottobre 2026 – Tra il dibattito sulla revoca della cittadinanza onoraria a Filippo Pennavaria, la proposta del sindaco Ammatuna su Mussolini e le prime manovre in vista delle prossime elezioni comunali, l’ex parlamentare Attilio Sigona analizza lo scenario politico locale con consueta schiettezza.

L’INTERVISTA

Onorevole Sigona, i consiglieri comunali che si sono astenuti sulla revoca della cittadinanza a Pennavaria sono stati accusati di aver dato un “patentino di eroe” a un personaggio che la storia giudica come un criminale. Lei come risponde a questa affermazione?

«Credo che il processo alle intenzioni su fatti storici del passato sia un approccio ormai superato. Se seguissimo questa logica, dovremmo eliminare le vie dedicate a Giulio Cesare, Tiberio o Augusto. Non possiamo giudicare il passato con la mentalità dei nostri tempi: la condanna o l’esaltazione di un personaggio sono spesso legate alle interpretazioni delle varie epoche. Figure come Lenin, Stalin o Mussolini sono già state consegnate alla storia con un giudizio ampiamente negativo. Continuare oggi con queste rivisitazioni mi sembra un esercizio ozioso, tipico di chi forse non ha occupazioni più serie di cui darsi cura».

Il professor Uccio Barone, in un intervento dei mesi scorsi su Radio RTM, ha ricordato Pennavaria sottolineando i suoi meriti architettonici, i palazzi e le opere edili diffuse in tutta la provincia. Non crede, però, che sia riduttivo valutare un personaggio storico solo per gli edifici che ha lasciato?

«Parliamoci chiaramente: Pennavaria ha avuto il merito storico di far nascere la provincia di Ragusa, ponendo la città capoluogo a scapito di Modica. Senza la sua azione politica, oggi Modica sarebbe a capo della provincia. Questo per i ragusani è un merito, mentre per i modicani rappresenta un demerito. Tuttavia, la storia non si può cambiare e bisogna prenderne atto, che ci piaccia o meno.

Per assurdo, dovremmo allora abbattere il palazzo della Prefettura di Ragusa solo perché al suo interno ci sono elementi di esaltazione del periodo fascista? Non è questo il modo corretto di guardare al passato: non si costruisce il futuro con l’odio.

Di recente mi trovavo a Palermo per una riunione dell’Associazione degli ex Parlamentari Europei sul tema del Mediterraneo. Abbiamo scelto come sede Palazzo Reale proprio in virtù della continuità storica legata a Federico II e Ruggero II. Durante l’incontro, uno storico dell’arte ha espresso forti critiche verso Federico II, sostenendo che dal punto di vista artistico abbia lasciato pochissimo rispetto al padre Ruggero. Questo dimostra che un personaggio non va valutato solo per le opere materiali lasciate, ma per la sua complessiva statura politica. Federico II, ad esempio, si oppose alle crociate e alle guerre inutili, scontrandosi persino con il Papa per unificare l’Impero. Lasciamo in pace questi personaggi del passato. Ragusa è capoluogo grazie a Pennavaria, piaccia o no. Togliere oggi una cittadinanza onoraria a chi non c’è più è pura retorica».

A questo proposito, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha dichiarato di aver scoperto che anche Benito Mussolini ricevette un’onorificenza in città cento anni fa, e ha annunciato battaglia per revocarla. Cosa ne pensa?

«Evidentemente il sindaco di Pozzallo ha bisogno di visibilità e passerelle politiche, forse perché coltiva ancora l’ambizione di fare carriera».

Ma lei avverte un reale rischio di rigurgito fascista a Pozzallo?

«Assolutamente no. Non vedo alcun fascismo all’orizzonte. Se proprio dobbiamo usare una parola simile, l’unica cosa che vedo oggi è lo sfascio del Paese».

Cambiamo argomento. Lei è anche un esponente di Fratelli d’Italia. Mancano diversi mesi alle elezioni amministrative e molte forze politiche stanno già promuovendo i primi tavoli di confronto. Voi avete già delineato una strategia o siete ancora in una fase embrionale?

«Al momento credo che non ci sia ancora un progetto definitivo da parte di Fratelli d’Italia. Ho l’impressione che si stia lasciando il campo libero a chi ha l’aspirazione di candidarsi a sindaco, e che il partito si allineerà solo in un secondo momento. C’è chi scommette che i vertici provinciali punteranno sull’acquisizione dell’ultimo minuto di qualche politico locale, ma io sono convinto che le operazioni di mercato politico fatte all’ultimo istante non funzionino mai».

Salva