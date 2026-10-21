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Modica | Politica

Bilancio e Commissione d’inchiesta sul dissesto: il PD di Modica fissa l’appuntamento con la trasparenza

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MODICA, 21 Ottobre 2026 – Non è una questione di polemica politica, ma di certezze e rispetto nei confronti della comunità. È questo il cuore del duro affondo di Francesco Stornello, segretario cittadino del Partito Democratico di Modica, che chiama l’amministrazione comunale a rispondere con chiarezza sui tempi e sulla gestione amministrativa della città.

Al centro dell’intervento di Stornello c’è l’annuncio fatto dalla Sindaca lo scorso 7 ottobre, durante il quale è stato dichiarato che il bilancio comunale è pronto e che verrà depositato «fra cinque settimane, si spera».

«È la quinta volta in nove mesi che sentiamo un annuncio del genere — sottolinea Stornello —. Non vogliamo fare polemica sulle parole, vogliamo una data. E la data l’ha indicata lei: cinque settimane dal 7 ottobre fanno l’11 novembre. Me la sono segnata.»

Una data chiave per la città. Come evidenzia il segretario dem, il ritardo sull’approvazione del bilancio ha conseguenze dirette sulla vita di tutti i giorni: senza questo strumento finanziario fondamentale, il Comune non può programmare gli interventi, non può investire sul territorio e non è in grado di garantire risposte e pagamenti certi a chi aspetta di essere saldato. Un’attesa che si traduce in un costo economico e sociale per famiglie, imprese e lavoratori modicani.

Accanto alla questione del bilancio, il PD torna a sollecitare l’avvio della Commissione d’inchiesta sul dissesto finanziario. Nonostante sia stata votata all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale nel febbraio scorso, la commissione non è mai entrata in funzione.

Un ritardo che Stornello giudica inaccettabile, specialmente alla luce dei rilievi della Corte dei Conti, che ha citato Modica come esempio negativo delle criticità gestionali degli enti locali: icittadini modicani hanno il diritto di conoscere la verità sulle dinamiche che hanno portato al dissesto e fare   luce sulle responsabilità del passato è l’unico modo per evitare di commettere gli stessi errori in futuro.

L’appello finale del segretario del PD non formula richieste irrealizzabili, ma rimette al centro dell’agenda politica il metodo di governo della città:

«Non chiediamo miracoli. Chiediamo serietà, trasparenza e una direzione. Modica le merita.»

L’attenzione resta ora puntata sul 11 novembre: una data simbolica e formale per verificare se agli annunci seguiranno finalmente i fatti.

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