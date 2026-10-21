Autotrasportatori, Buscema (Iv Ragusa): “La protesta continua, i problemi restano. Chi scende in piazza va ascoltato, non represso”

Ragusa, 21 ottobre 2026 – La coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, interviene sulla mobilitazione che in questi giorni ha coinvolto autotrasportatori, agricoltori e artigiani del territorio ibleo, evidenziando come, nonostante la revoca dei blocchi decisa dal Comitato trasportatori siciliani dopo il confronto con il ministro Matteo Salvini, in provincia di Ragusa la protesta prosegua per la scelta di numerosi agricoltori e operatori economici che ritengono ancora irrisolte le problematiche che hanno originato la mobilitazione.

“Ieri mattina sono stata presente – ha detto – in uno dei presìdi della provincia di Ragusa, ad Arizza, e ho potuto ascoltare direttamente le ragioni di chi manifesta. Dietro questa protesta non ci sono slogan o strumentalizzazioni, ma persone in carne e ossa, famiglie, lavoratori e imprenditori che ogni giorno combattono contro l’aumento dei costi, il caro carburanti, la pressione fiscale e le crescenti difficoltà nel mantenere in piedi le proprie attività”.

Buscema sottolinea come le recenti aperture del Governo sul fronte dell’autotrasporto rappresentino certamente un passo avanti, ma non possano essere considerate risolutive per tutte le categorie coinvolte.

“Prendo atto degli impegni assunti dal Governo e degli accordi raggiunti con una parte del comparto dell’autotrasporto. Tuttavia, in queste ore in provincia di Ragusa molti agricoltori e artigiani hanno scelto di continuare la protesta perché ritengono di non avere ancora ricevuto risposte adeguate. È un segnale che la politica non può ignorare”.

Secondo la coordinatrice provinciale di Italia Viva, il rischio più grande è quello di trasformare una crisi economica diffusa in uno scontro tra categorie che condividono le stesse difficoltà.

“Comprendo perfettamente i disagi che i blocchi possono provocare ad altre imprese, ai lavoratori e ai cittadini. Nessuno può sottovalutare le conseguenze che queste forme di protesta producono sul territorio. Ma proprio per questo occorre affrontare le cause profonde del malessere e non limitarsi a gestire gli effetti. Quando chi lavora protesta contro chi lavora, siamo di fronte a una pericolosa guerra tra poveri che non porta alcuna soluzione”.

Buscema critica, inoltre, l’approccio del Governo nazionale rispetto al crescente disagio sociale ed economico che attraversa il Paese.

“No, Giorgia Meloni, non va tutto bene. Non basta raccontare un Paese che cresce se poi migliaia di famiglie e imprese fanno sempre più fatica a sostenere le spese quotidiane. Non basta aumentare le sanzioni o irrigidire le norme quando alla base delle proteste ci sono problemi concreti che attendono risposte altrettanto concrete”.

Per Italia Viva servono misure strutturali in grado di alleggerire il peso economico che grava sulle categorie produttive. “Occorre intervenire sul costo dei carburanti, ridurre la pressione fiscale che soffoca imprese e lavoratori e sostenere chi produce ricchezza e occupazione. Il compito della politica non è reprimere il dissenso o minimizzare il disagio sociale, ma creare occasioni di confronto e costruire soluzioni credibili”.

La coordinatrice provinciale conclude ribadendo la necessità di ascoltare il territorio.

“La protesta va ascoltata, non repressa. Le persone che oggi manifestano non chiedono privilegi ma condizioni dignitose per continuare a lavorare. Ignorare questo grido d’allarme sarebbe un errore grave. La politica ha il dovere di intervenire prima che la rabbia e la sfiducia prendano definitivamente il posto del dialogo e della speranza”.

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