Al via la XVI Stagione del Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica” …di Piero Giunta

Ispica, 21 ottobre 2026 – Il Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, emanazione di quello di Modica, darà il via il prossimo 31 ottobre, alle ore 17.30, alla propria Stagione Culturale 2026-2027, distribuita in 8 appuntamenti da Ottobre a Maggio. I sabati letterari si terranno nello Spazio Culturale Maestro Francesco Iozzia, ex chiesa della Sciabica, Piazza Ottobre, 2. Il gruppo rappresenta una realtà culturale che si rinnova nel territorio ispicese. Ne abbiamo parlato con il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, e la coordinatrice del “Gruppo di Ispica”, Daniela Fava.

Domenico Pisana, il Caffè Letterario Quasimodo vanta una storia ricca e radicata. Come nasce l’idea di estendere questa esperienza con la nascita del “Gruppo di Ispica”, e qual è la visione che vi guida?

Il Caffè Letterario Quasimodo è nato con l’obiettivo di fare della cultura un bene condiviso e un’occasione costante di dialogo. Il Gruppo di Ispica si è formato nell’ anno in cui era sindaco della città l’avv. Piero Rustico, ed ha proseguito il suo percorso anche con le amministrazione che si sono succedute nel tempo: quelle guidate da Muraglie, Leontini, e ora nuovamente da Pierenzo Muraglie. L’idea di estendere l’esperienza del Caffè Quasimodo a Ispica ha trovato, negli anni, concretezza in calendari di appuntamenti mirati: ricordo una bella serata del 2012 su “Ispica e i moti del Risorgimento” e un sabato letterario dedicato all’illustre Ispicese Gaetano Curcio; si è altresì sviluppato, nel tempo, un interesse per il teatro, la musica, la grande letteratura ( dai classici, Dante in particolare, ai contemporanei) e soprattutto per l’approfondimento della poesia e della saggistica e la promozione degli autori del nostro territorio.

Organizzando incontri letterari, dibattiti e momenti di contaminazione artistica (affiancando spesso musica, lettura di testi e pittura), abbiamo fatto, fin da subito, del Gruppo di Ispica non una semplice “sezione”, ma un nuovo laboratorio di idee che ha rafforzato la missione originaria del Caffè Quasimodo di Modica: fare della bellezza e del pensiero critico un bene comune fruibile da tutti. Ringrazio molto il gruppo di coordinamento guidato dalla scrittrice Daniela Fava, e composto da Carmela Fronterrè, Cinzia Belluardo, Fiorenza Cirmi, Giovanni Granata, Giuseppina Di Giorgio, Patrizia Iuvara, Stella Spinello, Tina Di Rosa, Giannino Amore.

Daniela Fava, in qualità di coordinatrice del Gruppo di Ispica, può farci un bilancio del percorso fatto fino ad oggi e come si articola la nuova Stagione Culturale 2026-2027? Quali saranno i temi portanti di quest’anno?

Il bilancio di questi anni non può che essere positivo, perché il Gruppo di Ispica è riuscito a costruire nel tempo una propria identità, mantenendo saldi i valori che sono alla base del Caffè Letterario “Quasimodo”, e cioè la cultura come momento di incontro, di crescita e di condivisione. Dal 2010 ad oggi abbiamo avuto il piacere di proporre alla città numerosi appuntamenti dedicati alla Letteratura, alla Poesia, alla Storia locale, al Teatro, alla Musica e all’Arte in ogni sua forma, coinvolgendo scrittori, poeti, studiosi, artisti e personalità del mondo della cultura, sia del nostro territorio che di fuori.

La nuova Stagione Culturale 2026-2027 si articolerà in otto appuntamenti, da ottobre a maggio, che si svolgeranno nei tradizionali “sabati letterari”, nella ex Sala della Sciabica di Piazza 2 Ottobre. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un programma vario, capace di rivolgersi a un pubblico ampio e di mettere in dialogo epoche, linguaggi e sensibilità differenti. I temi spazieranno dal Teatro, che sarà il protagonista della serata di apertura, a cura della Compagnia “Nuovo Teatro Popolare” di Ispica, con la Regia di Fiorenza Cirmi, di cui anch’io sono componente, per poi abbracciare, nella prima parte della stagione la memoria storica ispicese con la presenza di Francesco Fronte, quindi la Poesia con la presentazione del libro del Presidente Pisana, dal titolo “L’esilio della notte,” già Primo classificato al Premio Internazionale Città di Arcore e premiato anche a Roma nella Sala Zuccari del Senato; e ancora, nella seconda parte, daremo spazio alla narrativa e un’attenzione particolare sarà riservata, come sempre, alla cultura siciliana, ai suoi autori e alla nostra identità locale, intesa come una memoria viva da conoscere, custodire e reinterpretare.

Daniela Fava le chiediamo un messaggio per i cittadini di Ispica e per tutti gli appassionati che desiderano seguire gli incontri di questa stagione.

Il mio invito è rivolto a tutti, a chi già conosce e segue il Caffè Letterario “Quasimodo” e a chi, magari, non ha mai avuto l’occasione di partecipare a uno dei nostri incontri. La cultura ha bisogno di luoghi e di persone, ma soprattutto ha bisogno di partecipazione. Per questo vorrei che la nuova stagione fosse vissuta dalla città come un appuntamento da condividere, uno spazio nel quale ritrovarsi e nel quale ciascuno possa sentirsi parte di una comunità.

I nostri incontri vogliono essere occasioni per conoscere libri e autori, riscoprire la nostra storia, ascoltare poesie e racconti, incontrare artisti e studiosi, ma anche semplicemente trascorrere insieme un pomeriggio diverso, all’insegna della cultura e della riflessione.

Desidero, inoltre, rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le precedenti amministrazioni comunali che nel corso degli anni hanno accompagnato e sostenuto il percorso del Gruppo di Ispica. Un ringraziamento particolare va agli Sponsor per la disponibilità dimostrata nel sostenere questa XVI Stagione culturale del “Gruppo di Ispica” del Caffè Quasimodo, ed anche all’attuale Amministrazione comunale e al Sindaco, dott. Muraglie, per la disponibilità dimostrata anche quest’anno, perché ci consente di continuare a offrire alla città momenti di confronto e di crescita culturale.

Piero Giunta

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