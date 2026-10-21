Al Panathlon Club Ragusa tre nuovi soci. L’associazione si prepara a “Ragusa Città Europea dello Sport 2027”

Ragusa, 21 ottobre 2026 – Nei giorni scorsi il Panathlon Club Ragusa si è riunito in assemblea. La presidente Sara Greco, dopo un rapido punto delle attività svolte sul territorio negli ultimi mesi ha ricordato anche che il 2027 vedrà Ragusa Città Europea dello Sport (assieme a Bergamo, Erice e Ferrara). Un anno importante per la città che dovrà essere vissuto dall’associazione come una occasione in più per affiancare e supportare enti e società sportive nel comune obiettivo di promuovere lo sport.

L’assemblea, svoltasi nelle sale del ristorante “Così è”, è stata anche l’occasione per dare il benvenuto a tre nuovi soci: Antonella Rollo, Erman Dinatale e William Raimondo.

Figure diverse e di spicco, ciascuna nel proprio ambito: nell’associazionismo Antonella Rollo, già presidente del Soroptimist club Ragusa, nel rugby Erman Dinatale, presidente del Ragusa Rugby, e nell’educazione motoria, la preparazione atletica e nella pallacanestro, William Raimondo, ha arbitrato nelle serie A1 femminile e A2 maschile ed è formatore arbitri per la Serie B Nazionale.

Tre nuovi soci che con il loro bagaglio, professionale e umano, contribuiranno a portare avanti, con gli altri soci e il direttivo, i valori del Panathlon Club Ragusa con i suoi oltre 60 anni di storia.

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