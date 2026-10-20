Vittoria. Cicchitto e sicurezza urbana, Scuderi(FdI): “Il quartiere non può essere lasciato solo, servono risposte immediate”

Vittoria, 20 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco e all’amministrazione comunale per chiedere interventi urgenti sulle condizioni di degrado e sulle problematiche di ordine pubblico che interessano il quartiere Cicchitto e altre zone della città di Vittoria.

Nel documento, il consigliere evidenzia come l’area retrostante l’ex cooperativa Rinascita continui a essere al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti che denunciano una situazione divenuta ormai insostenibile. Secondo Scuderi, nonostante le ripetute segnalazioni, le interrogazioni già presentate e le discussioni affrontate nelle competenti commissioni consiliari, i problemi principali restano irrisolti.

Tra le criticità segnalate figurano schiamazzi notturni, assembramenti molesti, gare di velocità con auto e motociclette lungo le strade del quartiere e presunti episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Situazioni che, a detta del consigliere, compromettono la tranquillità dei residenti e alimentano un diffuso senso di insicurezza.

Scuderi sottolinea inoltre che le misure adottate finora non avrebbero prodotto i risultati sperati. In particolare, l’installazione dei dossi rallentatori in via Massimo Troisi non avrebbe avuto un reale effetto deterrente nei confronti dei comportamenti pericolosi segnalati dagli abitanti della zona.

Nell’interrogazione viene richiamata anche la richiesta avanzata dai residenti di valutare una modifica della viabilità in via Ettore Lena attraverso la divisione della carreggiata e l’interruzione del traffico veicolare in determinati tratti, una soluzione che secondo Scuderi potrebbe contribuire a limitare alcuni fenomeni che da tempo interessano il quartiere.

Il consigliere di Fratelli d’Italia pone inoltre l’attenzione sul funzionamento del sistema di videosorveglianza presente nell’area, chiedendo per quali ragioni non siano stati adottati provvedimenti più incisivi per contrastare i fenomeni di spaccio e le corse clandestine denunciate dai cittadini.

Secondo Scuderi, tuttavia, il problema non riguarda esclusivamente il quartiere Cicchitto. Nell’atto ispettivo viene infatti evidenziato come criticità analoghe siano presenti in diversi quartieri della città e anche nella frazione di Scoglitti, dove si registrano episodi di degrado urbano, carenze manutentive, microcriminalità e fenomeni di illegalità diffusa. Per questo motivo il consigliere chiede all’amministrazione comunale di rafforzare i controlli sul territorio attraverso una maggiore presenza della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine, soprattutto durante le ore serali e notturne. Sollecita inoltre l’organizzazione di incontri periodici con i residenti dei vari quartieri per definire un cronoprogramma di interventi e individuare soluzioni condivise alle problematiche segnalate. «La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta dell’azione amministrativa», sostiene Scuderi, secondo il quale le condizioni attuali configurano una vera e propria emergenza sociale che merita risposte concrete e tempestive da parte del Comune.

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