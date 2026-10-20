Trasporti, revocato il blocco in Sicilia. Finisce l’incubo degli scaffali vuoti nei supermercati

20 Ottobre 2026 – Via il blocco, da subito. La Sicilia respira e si avvia a superare una crisi che, nelle ultime 48 ore, ha mostrato il volto più duro della precarietà logistica. Il Comitato trasportatori siciliani (CTS) ha difatti disposto la revoca immediata del fermo dei servizi, ponendo fine a un blocco che aveva messo in ginocchio la rete di distribuzione dell’isola.

I segni della protesta erano ormai evidenti a tutti i cittadini. Scaffali dei supermercati letteralmente svuotati, banchi dei prodotti freschi deserti e una crescente psicosi che ha spinto migliaia di famiglie a una corsa affannosa alle scorte alimentari. Una paralisi che ha evidenziato quanto sia fragile il sistema di approvvigionamento insulare quando i tir si fermano.

La svolta è arrivata dopo un decisivo faccia a faccia a Milano con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il quale sono state accolte quasi tutte le rivendicazioni della piattaforma dei trasportatori. Il CTS ha così deciso di dare un segnale di apertura al Governo per evitare il collasso economico della regione.

Cosa succede adesso? La macchina della logistica si è già rimessa in moto. Fonti del settore confermano che nelle prossime ore i supermercati dell’isola saranno capillarmente riforniti di ogni bene materiale, partendo proprio dai generi di prima necessità per azzerare i disagi della cittadinanza. L’associazione dei trasportatori ha comunque precisato che le aziende rimarranno in stato di agitazione fino alla risoluzione degli ultimi nodi tecnici ancora aperti.

Salva